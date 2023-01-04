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Зеленский после разговора с норвежским премьером: Роль Норвегии может стать действительно исторической в защите Европы

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Зеленский (на фото) 3 января провел разговор с премьером Норвегии Стере
Зеленский (на фото) 3 января провел разговор с премьером Норвегии Стере
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 3 января провел разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере.

Об этом глава Украинского государства сообщил в Twitter.

"Рассказал о рисках эскалации на фронте премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере. Передал актуальные оборонные потребности Украины. Поблагодарил за поддержку, оказанную нашей энергетической инфраструктуре, и финансирование объемов газа для прохождения зимнего периода", – написал Зеленский.

В вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, Зеленский выразил благодарность Норвегии "за очень мощные решения, которые уже приняты и еще готовятся".

"Это касается и вооруженной поддержки – роль Норвегии может стать действительно исторической в защите Европы, если мы реализуем все то, о чем сейчас говорим. Это касается и поддержки нашей энергосистемы", – отметил Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1856478698039494/

Кроме Стере, Зеленский 3 января провел разговоры с премьерами Нидерландов, Великобритании, Канады – Марком РюттеРиши Сунаком и Джастином Трюдо.

Контекст:

Норвегия оказывает Украине военную помощь, в августе она также присоединилась к программе обучения украинских военных в Великобритании.

Кроме того, Норвегия ввела несколько пакетов санкций против России и ограничила российским рыболовным судам доступ к своим портам.

10 декабря Зеленский поблагодарил Норвегию за выделение $100 млн на восстановление инфраструктуры Украины.

Теги: Украина, Норвегия, переговоры, Владимир Зеленский, президент, финансирование, премьер-министр, энергосистема, Йонас Гар Стере
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