Зеленский после разговора с норвежским премьером: Роль Норвегии может стать действительно исторической в защите Европы

Зеленский (на фото) 3 января провел разговор с премьером Норвегии Стере Фото: president.gov.ua

Об этом глава Украинского государства сообщил в Twitter.

"Рассказал о рисках эскалации на фронте премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере. Передал актуальные оборонные потребности Украины. Поблагодарил за поддержку, оказанную нашей энергетической инфраструктуре, и финансирование объемов газа для прохождения зимнего периода", – написал Зеленский.

Розповів про ризики ескалації на фронті Прем'єр-міністру Норвегії @jonasgahrstore. Передав актуальні оборонні потреби України. Подякував за підтримку, надану нашій енергетичній інфраструктурі, та фінансування обсягів газу для проходження зимового періоду. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 3, 2023

В вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, Зеленский выразил благодарность Норвегии "за очень мощные решения, которые уже приняты и еще готовятся".

"Это касается и вооруженной поддержки – роль Норвегии может стать действительно исторической в защите Европы, если мы реализуем все то, о чем сейчас говорим. Это касается и поддержки нашей энергосистемы", – отметил Зеленский.

Кроме Стере, Зеленский 3 января провел разговоры с премьерами Нидерландов, Великобритании, Канады – Марком Рютте, Риши Сунаком и Джастином Трюдо.