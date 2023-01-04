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Зеленский обсудил с Трюдо усиление оборонных возможностей Украины и давления на Россию

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Канадская помощь защите Украины в 2023 году "сохранит свою силу", сказал по итогам разговора с Трюдо Зеленский
Канадская помощь защите Украины в 2023 году "сохранит свою силу", сказал по итогам разговора с Трюдо Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 3 января провел разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Об этом глава Украинского государства сообщил в Twitter.

"Предметный разговор с Джастином Трюдо. Обсудили усиление оборонных возможностей Украины перед угрозами и рисками эскалации на фронте, – рассказал Зеленский. – Выразил благодарность за мощную поддержку Украины со стороны Канады. Согласовали шаги по реализации формулы мира".

В вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, Зеленский выразил благодарность Канаде за "неизменную оборонную, санкционную и финансовую поддержку" Украины.

"Обсудили сегодня с премьер-министром Трюдо, как еще можем усилить давление на Россию. Чувствуется, что канадская помощь нашей защите в этом году сохранит свою силу", – отметил президент Украины.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1856478698039494/

Кроме Трюдо, Зеленский 3 января провел разговоры с премьерами Нидерландов, Великобритании, Норвегии – Марком РюттеРиши Сунаком и Йонасом Гар Стере.

Контекст:

Канада поддерживала Украину как до полномасштабного вторжения России, так и после. Правительство страны еще 23 февраля ввело санкции против РФ из-за признания так называемых "ЛНР" и "ДНР", а 25-го – уже за полномасштабное вторжение. С тех пор Канада регулярно отправляет в Украину вооружение и вводит новые санкции против РФ и Беларуси.

В правительстве Канады сообщили 16 декабря, что сумма прямой финансовой помощи Украине в 2022 году составила 2,5 млрд канадских долларов. Отдельно Канада предоставила Украине военной, гуманитарной и другой помощи на сумму более 2,5 млрд канадских долларов. Таким образом, общая сумма помощи Украине превышает 5 млрд канадских долларов. 

В частности, Канада поставляет Украине бронетранспортеры, зимнюю форму для военных, артиллерийские боеприпасы, оборудование для наблюдения и связи, медицинские материалы, выделяет деньги для закупки генераторов.

Теги: Россия, Украина, Канада, санкции, переговоры, военная помощь, Владимир Зеленский, финансовая помощь, война России против Украины, президент, Джастин Трюдо, премьер-министр
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