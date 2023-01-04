Зеленский обсудил с Трюдо усиление оборонных возможностей Украины и давления на Россию

Канадская помощь защите Украины в 2023 году "сохранит свою силу", сказал по итогам разговора с Трюдо Зеленский Фото: president.gov.ua

Об этом глава Украинского государства сообщил в Twitter.

"Предметный разговор с Джастином Трюдо. Обсудили усиление оборонных возможностей Украины перед угрозами и рисками эскалации на фронте, – рассказал Зеленский. – Выразил благодарность за мощную поддержку Украины со стороны Канады. Согласовали шаги по реализации формулы мира".

Предметна розмова з @JustinTrudeau. Обговорили посилення оборонних спроможностей України перед лицем загроз та ризиків ескалації на фронті. Висловив подяку за потужну підтримку * з боку * . Узгодили кроки з реалізації #ФормулаМиру — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 3, 2023

В вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, Зеленский выразил благодарность Канаде за "неизменную оборонную, санкционную и финансовую поддержку" Украины.

"Обсудили сегодня с премьер-министром Трюдо, как еще можем усилить давление на Россию. Чувствуется, что канадская помощь нашей защите в этом году сохранит свою силу", – отметил президент Украины.

Кроме Трюдо, Зеленский 3 января провел разговоры с премьерами Нидерландов, Великобритании, Норвегии – Марком Рютте, Риши Сунаком и Йонасом Гар Стере.