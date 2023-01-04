Зеленский обсудил с Трюдо усиление оборонных возможностей Украины и давления на Россию

Об этом глава Украинского государства сообщил в Twitter.
"Предметный разговор с Джастином Трюдо. Обсудили усиление оборонных возможностей Украины перед угрозами и рисками эскалации на фронте, – рассказал Зеленский. – Выразил благодарность за мощную поддержку Украины со стороны Канады. Согласовали шаги по реализации формулы мира".
Предметна розмова з @JustinTrudeau. Обговорили посилення оборонних спроможностей України перед лицем загроз та ризиків ескалації на фронті. Висловив подяку за потужну підтримку * з боку * . Узгодили кроки з реалізації #ФормулаМиру— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 3, 2023
В вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, Зеленский выразил благодарность Канаде за "неизменную оборонную, санкционную и финансовую поддержку" Украины.
"Обсудили сегодня с премьер-министром Трюдо, как еще можем усилить давление на Россию. Чувствуется, что канадская помощь нашей защите в этом году сохранит свою силу", – отметил президент Украины.
Кроме Трюдо, Зеленский 3 января провел разговоры с премьерами Нидерландов, Великобритании, Норвегии – Марком Рютте, Риши Сунаком и Йонасом Гар Стере.
Канада поддерживала Украину как до полномасштабного вторжения России, так и после. Правительство страны еще 23 февраля ввело санкции против РФ из-за признания так называемых "ЛНР" и "ДНР", а 25-го – уже за полномасштабное вторжение. С тех пор Канада регулярно отправляет в Украину вооружение и вводит новые санкции против РФ и Беларуси.
В правительстве Канады сообщили 16 декабря, что сумма прямой финансовой помощи Украине в 2022 году составила 2,5 млрд канадских долларов. Отдельно Канада предоставила Украине военной, гуманитарной и другой помощи на сумму более 2,5 млрд канадских долларов. Таким образом, общая сумма помощи Украине превышает 5 млрд канадских долларов.
В частности, Канада поставляет Украине бронетранспортеры, зимнюю форму для военных, артиллерийские боеприпасы, оборудование для наблюдения и связи, медицинские материалы, выделяет деньги для закупки генераторов.