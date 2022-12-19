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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Канада начала конфискацию активов Абрамовича и хочет передать их на восстановление Украины

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В Канаде решили конфисковать активы Романа Абрамовича
В Канаде решили конфисковать активы Романа Абрамовича
Фото: EPA

Правительство Канады собирается конфисковать у российского олигарха Романа Абрамовича $26 млн, арестованных в рамках санкций активов. Об этом говорится в заявлении МИД Канады, опубликованном 19 декабря.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила, что Канада наложит арест на $26 млн Granite Capital Holdings Ltd., компании, принадлежащей российскому олигарху, находящемуся под санкциями, Роману Абрамовичу. Власти страны будут добиваться конфискации этих средств. 

Жоли теперь должна будет подать в суд заявление о конфискации активов в пользу государства. В случае конфискации полученные доходы можно будет использовать для восстановления Украины и компенсации жертвам незаконного и неоправданного вторжения путинского режима, заявили в МИД Канады.

"С самого начала войны мы предупреждали Путина и его пособников, что они не смогут скрыться от последствий своих действий. Канада продолжит оказывать давление на российский режим и тех, кто извлек выгоду из путинского варварского вторжения в Украину. Поскольку украинцы продолжают доблестно бороться за возвращение земли, которая по праву принадлежит им, мы подтверждаем нашу приверженность поддержке Украины столько, сколько потребуется", – сказала министр.

Отмечается, что это первый случай, когда Канада использует свои новые полномочия, которые позволяют правительству проводить конфискацию активов, принадлежащих лицам под санкциями.

"Канада стала первой страной G7, применившей такие меры, демонстрируя свою твердую приверженность Украине, ее восстановлению и призывая к ответственности тех, кто нажился на режиме президента Путина и поддерживал его", – сказано в сообщении.

Контекст:

Правительство Канады еще 23 февраля ввело санкции против РФ из-за признания так называемых "ЛНР" и "ДНР", а 25-го – уже за полномасштабное вторжение. С тех пор Канада регулярно отправляет в Украину вооружение и вводит новые санкции против РФ и Беларуси.

Сенат Канады 23 июня одобрил бюджет премьер-министра Джастина Трюдо, предусматривающий в числе прочих мер двухлетний запрет на покупку иностранцами жилья и право на конфискацию и продажу активов, изъятых в ответ на вторжение России в Украину.

Теги: Канада, санкции, российская агрессия, война России против Украины, активы, Роман Абрамович
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