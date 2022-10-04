Чичваркин об Абрамовиче: Он пытался всех усадить за стол переговоров, пока его чуть самого не убили

"Роман Абрамович с самого начала очень хотел договориться о некоем мире. Я точно не знаю его переговорную позицию, но ему как бизнесмену понятно, что эта война абсолютно не нужна", – рассказал Чичваркин.
Он пояснил, что трагедия в Киевской области, когда российские оккупанты пытали и убили тысячи гражданских людей, остановила переговоры между Киевом и Москвой.
"Абрамовича готовы были принимать и слышать и в Украине, и в Турции, и в Америке, и, самое основное, к нему прислушивается Путин... Он единственный, наверное, не из силовиков, к кому прислушивается Путин. Он метался, пытался всех усадить за стол переговоров, сделать типа "Минск-3", пока его чуть самого не убили, пока не случилась Буча. Пока партия войны не устроила демонстративную резню, чтобы переговоры стали невозможны", – рассказал Чичваркин.
Абрамович, согласно данным российского Forbes, занимает 17-е место в списке самых богатых людей России с имуществом в $6,9 млрд.
По данным источников западных СМИ, Путин лично одобрил участие Абрамовича в переговорах РФ с Украиной о прекращении войны. Участие Абрамовича в переговорах подтверждал и президент Украины Владимир Зеленский. В Офисе президента Украины говорили, что он "крайне эффективно отработал миссию посредничества между делегациями". Кроме того, согласно снимкам, опубликованным агентством ЕРА, Абрамович 22 июля был на переговорах по зерну в Турции.
Бывший вице-президент компании ЮКОС, миллиардер Леонид Невзлин рассказывал, что Абрамович вхож к президенту РФ и "может с ним говорить о чем угодно".