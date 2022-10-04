Чичваркин об Абрамовиче: Он пытался всех усадить за стол переговоров, пока его чуть самого не убили

Абрамович (в центре) 22 июля был на переговорах по зерну в Турции Фото: ЕРА

"Роман Абрамович с самого начала очень хотел договориться о некоем мире. Я точно не знаю его переговорную позицию, но ему как бизнесмену понятно, что эта война абсолютно не нужна", – рассказал Чичваркин.

Он пояснил, что трагедия в Киевской области, когда российские оккупанты пытали и убили тысячи гражданских людей, остановила переговоры между Киевом и Москвой.

"Абрамовича готовы были принимать и слышать и в Украине, и в Турции, и в Америке, и, самое основное, к нему прислушивается Путин... Он единственный, наверное, не из силовиков, к кому прислушивается Путин. Он метался, пытался всех усадить за стол переговоров, сделать типа "Минск-3", пока его чуть самого не убили, пока не случилась Буча. Пока партия войны не устроила демонстративную резню, чтобы переговоры стали невозможны", – рассказал Чичваркин.

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