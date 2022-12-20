Украина получила от Канады $367 млн – Минфин

Общая сумма кредита составляет 1,95 млрд канадских долларов, или $1,432 млрд. Это средства пятилетних облигаций суверенитета Украины, которые правительство Канады разместило для поддержки Украины накануне зимнего периода. Кредит предоставляется на льготных условиях через административный счет Международного валютного фонда, говорится в сообщении.

"Правительство Канады в очередной раз демонстрирует лидерство в поддержке Украины. Только получили 500 млн канадских долларов, поступивших после выпуска "Облигаций суверенитета Украины". Денежные средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов госбюджета, а также поспособствуют сохранению финансовой стабильности Украины. Благодарен за поддержку, которая приближает нашу победу над агрессором", – сказал министр финансов Украины Сергей Марченко.

В министерстве напомнили, что 15 июня Украина получила 1 млрд канадских долларов ($779 млн), а 18 августа в государственный бюджет поступило 450 млн канадских долларов ($349 млн) кредита на льготных условиях со сроком погашения до 10 лет и процентной ставкой 1,69% годовых.