Оккупанты обстреляли Херсон, ранен местный житель – Офис президента

Он отметил, что ранен мирный житель.

"Вражеский снаряд прилетел прямо во двор многоквартирного дома. На месте прилета воронка, которая сразу наполнилась водой. Вероятно, повреждены сети. Земля с места падения снаряда летела до последнего этажа. В доме разрушены балконы и вылетели окна", – говорится в сообщении.