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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Херсон, ранен местный житель – Офис президента

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Снаряд прилетел во двор многоквартирного дома
Снаряд прилетел во двор многоквартирного дома
Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram

Российские оккупанты днем 10 января обстреляли Херсон. Об этом сообщил в Telegram замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он отметил, что ранен мирный житель.

"Вражеский снаряд прилетел прямо во двор многоквартирного дома. На месте прилета воронка, которая сразу наполнилась водой. Вероятно, повреждены сети. Земля с места падения снаряда летела до последнего этажа. В доме разрушены балконы и вылетели окна", – говорится в сообщении.

Контекст:

В ноябре 2022 года Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Херсон, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, Кирилл Тимошенко
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