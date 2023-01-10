Оккупанты обстреляли Херсон, ранен местный житель – Офис президента

Он отметил, что ранен мирный житель.
"Вражеский снаряд прилетел прямо во двор многоквартирного дома. На месте прилета воронка, которая сразу наполнилась водой. Вероятно, повреждены сети. Земля с места падения снаряда летела до последнего этажа. В доме разрушены балконы и вылетели окна", – говорится в сообщении.
В ноябре 2022 года Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.
Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.