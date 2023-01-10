РФ обстреляла Херсон. Снаряд упал на перекрестке в жилом квартале, есть погибший – ОП

В результате обстрела Херсона погиб один человек Фото: Ігор Педченко / suspilne.media (архив)

"Оккупанты в очередной раз обстреляли город. Снаряд упал прямо на перекресток жилого квартала. Из-за попадания снаряда начался пожар в частном жилом доме", – проинформировал он.

По данным Тимошенко, в результате обстрела погиб один человек. Пресс-офицер сил обороны Херсона Дмитрий Плетенчук сказал "Суспільному", что это произошло около 18.00.

Согласно сообщениям "Суспільного", в период с 17.39 до 19.01 взрывы в Херсоне слышали как минимум три раза.