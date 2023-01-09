В Украине будут судить полковника Росгвардии, обвиняемого в пытках жителей Херсонской области

В суд направлен обвинительный акт в отношении заместителя начальника управления Федеральной службы войск нацгвардии РФ по Ростовской области по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
По данным следствия, обвиняемый с марта 2022 года на временно оккупированной территории Херсонской области руководил военнослужащими Росгвардии и представителями незаконных вооруженных формирований РФ.
"В апреле по его указанию оккупанты применяли физические и психологические пытки к двум задержанным местным жителям, чтобы получить от них информацию о причастности к ВСУ, месте нахождения украинских защитников и сил обороны. Несколько дней мужчин содержали в захваченном админздании Главного управления Нацполиции в Херсонской области, а также в местном следственном изоляторе. Их били дубинками, угрожали расправой и применяли электрический ток. При этом российские военные пытались склонить пленных к сотрудничеству, предлагая им должности в псевдоправоохранительных органах", – говорится в сообщении.
Обвиняемый объявлен в розыск.
В ноябре Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.
Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.