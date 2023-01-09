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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине будут судить полковника Росгвардии, обвиняемого в пытках жителей Херсонской области

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Полковника обвиняют в нарушении законов и обычаев войны
Полковника обвиняют в нарушении законов и обычаев войны
Фото: depositphotos.com

В Украине будут судить полковника Росгвардии. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора 9 января.

В суд направлен обвинительный акт в отношении заместителя начальника управления Федеральной службы войск нацгвардии РФ по Ростовской области по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, обвиняемый с марта 2022 года на временно оккупированной территории Херсонской области руководил военнослужащими Росгвардии и представителями незаконных вооруженных формирований РФ.

"В апреле по его указанию оккупанты применяли физические и психологические пытки к двум задержанным местным жителям, чтобы получить от них информацию о причастности к ВСУ, месте нахождения украинских защитников и сил обороны. Несколько дней мужчин содержали в захваченном админздании Главного управления Нацполиции в Херсонской области, а также в местном следственном изоляторе. Их били дубинками, угрожали расправой и применяли электрический ток. При этом российские военные пытались склонить пленных к сотрудничеству, предлагая им должности в псевдоправоохранительных органах", – говорится в сообщении.

Обвиняемый объявлен в розыск.

Контекст:

В ноябре Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Херсон, пытки, война России против Украины, Росгвардия, Офис генпрокурора
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