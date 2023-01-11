Резников: Школы и больницы – любимые цели армии РФ

Министр рассказал о серьезных нарушениях в отношении детей во время вооруженных конфликтов, приведенных в резолюции Совета Безопасности ООН №1261 1999 года.

"Роддомы, больницы, школы, университеты являются одними из любимых целей российских террористов. Они никогда не победят украинскую армию, поэтому они атакуют уязвимых", – написал Резников.