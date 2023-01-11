Резников: Школы и больницы – любимые цели армии РФ

Министр рассказал о серьезных нарушениях в отношении детей во время вооруженных конфликтов, приведенных в резолюции Совета Безопасности ООН №1261 1999 года.
"Роддомы, больницы, школы, университеты являются одними из любимых целей российских террористов. Они никогда не победят украинскую армию, поэтому они атакуют уязвимых", – написал Резников.
4th. Attacks on schools, hospitals&protected persons in relation to schools and/or hospitals.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 11, 2023
Maternity clinics,hospitals,schools,universities are among the favorite targets of rus terrorists.They will never win over the #UAarmy, so they attack the vulnerable#tribunal4russia
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24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
Россияне активно обстреливают энергетическую и другую гражданскую инфраструктуру в Украине. Под огонь нередко попадают больницы и учебные учреждения.