Резников рассказал, что РФ планировала за 12 часов после начала вторжения захватить правительственный квартал Киева

Резников напомнил, что во многих странах мира считали, что Украина упадет в течение 72 часов.

"Я лично видел секретные приказы командиров десантников российских спецподразделений, которые должны были за 12 часов с момента вторжения контролировать правительственный квартал Киева. Но, как вы понимаете, если я его увидел, он был взят с тела убитого десантника нашими представителями сектора безопасности и обороны. И когда мы это обнародовали и показали, что это не маленькая советская армия воюет с большой советской армией, где, конечно, маленькая советская армия обречена на поражение, а это современная, новая, обновленная украинская армия, армия украинской нации, которая воюет абсолютно не по-советски. [...] Вся Украина показала, что мы не сдадимся", – рассказал он.

По словам Резникова, у стран ЕС в приоритете безопасность, ради которой они могут пытаться вести "business as usual", а у украинцев – свобода.

"Для нас свобода – важнее. И мы рискуем, мы не сдались, не начали писать какие-то там капитуляционные соглашения, на что, в принципе, рассчитывали в том числе наши партнеры. Но когда они поняли, что иначе не будет, мы не сдадимся и еще и можем их [оккупантов] бить, они в это поверили и захотели стать соавторами победы", – добавил министр.