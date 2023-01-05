ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников рассказал, что РФ планировала за 12 часов после начала вторжения захватить правительственный квартал Киева

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Резников: Я лично видел секретные приказы командиров десантников российских спецподразделений, которые должны были за 12 часов с момента вторжения контролировать правительственный квартал Киева
Резников: Я лично видел секретные приказы командиров десантников российских спецподразделений, которые должны были за 12 часов с момента вторжения контролировать правительственный квартал Киева
Фото: ЕРА

Военно-политическое руководство РФ планировало взять под контроль правительственный квартал Киева менее чем за сутки после начала вторжения. Об этом свидетельствует информация в секретных приказах оккупантов, о которых министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью ICTV, вышедшем 5 января.

Резников напомнил, что во многих странах мира считали, что Украина упадет в течение 72 часов. 

"Я лично видел секретные приказы командиров десантников российских спецподразделений, которые должны были за 12 часов с момента вторжения контролировать правительственный квартал Киева. Но, как вы понимаете, если я его увидел, он был взят с тела убитого десантника нашими представителями сектора безопасности и обороны. И когда мы это обнародовали и показали, что это не маленькая советская армия воюет с большой советской армией, где, конечно, маленькая советская армия обречена на поражение, а это современная, новая, обновленная украинская армия, армия украинской нации, которая воюет абсолютно не по-советски. [...] Вся Украина показала, что мы не сдадимся", – рассказал он. 

По словам Резникова, у стран ЕС в приоритете безопасность, ради которой они могут пытаться вести "business as usual", а у украинцев – свобода. 

"Для нас свобода – важнее. И мы рискуем, мы не сдались, не начали писать какие-то там капитуляционные соглашения, на что, в принципе, рассчитывали в том числе наши партнеры. Но когда они поняли, что иначе не будет, мы не сдадимся и еще и можем их [оккупантов] бить, они в это поверили и захотели стать соавторами победы", – добавил министр.

Контекст:

Сегодня идут 316-е сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. Весной оккупантов изгнали из северных областей, осенью почти полностью была освобождена Харьковская область, правобережная часть юга Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, захват, десантники, Алексей Резников, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ожиданием своим ты меня спасла". Парамедик Пташка снялась вместе со своей матерью
"Ожиданием своим ты меня спасла". Парамедик Пташка снялась вместе со своей матерью
Королю Великобритании Чарльзу III нравилось шутить, что не он является настоящии отцом принца Гарри – СМИ
Королю Великобритании Чарльзу III нравилось шутить, что не он является настоящии отцом принца Гарри – СМИ
alyona alyona заявила, что удаляет свой аккаунт в Instagram, и озвучила причины
alyona alyona заявила, что удаляет свой аккаунт в Instagram, и озвучила причины
  Украинский детский коллектив Light Balance Kids выступил с неоновым шоу на America's Got Talent. Видео
  Украинский детский коллектив Light Balance Kids выступил с неоновым шоу на America's Got Talent. Видео
77-летний российский пропагандист Михалков госпитализирован в тяжелом состоянии – РосСМИ
77-летний российский пропагандист Михалков госпитализирован в тяжелом состоянии – РосСМИ
Галкин на концерте в Дубае поприветствовал зрителей словами "Героям слава!". Видео
Галкин на концерте в Дубае поприветствовал зрителей словами "Героям слава!". Видео
Бывший жених Лопес показал, как впервые убирает снег перед своим домом
Бывший жених Лопес показал, как впервые убирает снег перед своим домом
"Уже приготовили". Украинские защитники показали гроб Путина. Фото
"Уже приготовили". Украинские защитники показали гроб Путина. Фото
Данилов: Я если и постарел, то только потому, что у меня нет возможности вживую общаться с моими внуками. Это моя боль
Данилов: Я если и постарел, то только потому, что у меня нет возможности вживую общаться с моими внуками. Это моя боль
Арестович высказался об источниках своих доходов, опубликовав мем с котом, которому дают российские рубли за то, что он "такой красивый"
Арестович высказался об источниках своих доходов, опубликовав мем с котом, которому дают российские рубли за то, что он "такой красивый"
"С ума сходят даже те, у которых умом и не пахло". Мозговая высказалась о происходящем
"С ума сходят даже те, у которых умом и не пахло". Мозговая высказалась о происходящем
Никитюк в лосинах с кружевными вставками развела ноги для селфи
Никитюк в лосинах с кружевными вставками развела ноги для селфи
"Назвал Меган неприветливой, грубой и резкой". Принц Гарри в мемуарах рассказал, как принц Уильям напал на него и повалил на пол – СМИ
"Назвал Меган неприветливой, грубой и резкой". Принц Гарри в мемуарах рассказал, как принц Уильям напал на него и повалил на пол – СМИ
Спирс станцевала в спущенных шортах и поднесла горящую зажигалку к языку. Видео
Спирс станцевала в спущенных шортах и поднесла горящую зажигалку к языку. Видео
"Вылитый папа", "Сладчайший". Кардашян показала сына от бывшего мужа
"Вылитый папа", "Сладчайший". Кардашян показала сына от бывшего мужа
"Прикольный купальник, особенно трусики". Лебедь показала свой "лыжный купальник"
"Прикольный купальник, особенно трусики". Лебедь показала свой "лыжный купальник"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Полет в космос дал побочный эффект". В сети обсуждают просьбу Терешковой признать Зеленского антихристом (388795)
2
"Такого даже при брежневском маразме не было". Пропагандистский канал в РФ в первый день нового года показывал старые записи с Михалковым (177866)
3
Бех-Романчук засветила в сети бюст. Муж отреагировал (164299)
4
42-летний защитник "Азовстали" Дианов: Очень много женщин ухаживает. И самое главное – начали ухаживать старые знакомые (152872)
5
Дианов о дочери: Мы очень бедные были. Проходим мимо магазина с игрушками – смотрю, она что-то хочет, но ничего не просила (102692)
6
"Сам виноват, что мы расстались. Я гулящий был". Защитник "Азовстали" Дианов назвал себя однолюбом и рассказал о разводе с женой (100275)
7
Валерий Меладзе после угроз лишить его гражданства РФ публично оправдался за слова "Героям слава!" (97313)
8
"Надя беременна?", "У вас будет ребенок". В сети обсуждают заявление нового бойфренда Дорофеевой (81695)
 
 
 
 