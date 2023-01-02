Резников объяснил, почему его не было в составе украинской делегации во время поездки Зеленского в США

Резников: Когда кто-то думает, что есть напряжение между президентом и военными, это тоже надуманная история Фото: Резніков Олексій / Facebook

Шеф-редактор издания Соня Кошкина назвала странным, что главы оборонного ведомства не было в составе делегации.

"Ничего странного нет, – возразил Резников. – Я в мирное время себе позволял ездить с президентом вместе. Но, простите меня, и я, и главнокомандующий [ВСУ Валерий Залужный], мы оставались в Украине. Это совершенно нормально. И премьер-министр [Денис Шмыгаль], и спикер парламента [Руслан Стефанчук]. Мне поехать в США, прокатиться, чтобы еще раз увидеть [главу Пентагона] Ллойда Остина, никакого смысла нет, я с ним увижусь в январе снова – у нас с ним есть клуб "Рамштайн". На телефоне я с ним раз в неделю, условно говоря, в переписке еще чаще, и это касается всех министров обороны. Кататься просто в Штаты в сутки? Ну какой смысл? Посидеть на переговорах?"

Резников напомнил, что встречался с Байденом, Остином и госсекретарем США Энтони Блинкеном в Варшаве в марте, "когда сложно было".

"Поэтому совершенно мудро был выбран состав делегации именно тех, кто там должен быть", – заявил он.

Также глава Минобороны, отвечая на вопрос журналистки, прокомментировал информацию о якобы существовании "определенных линий напряжения" между министерством и Генштабом.

"У меня с Генеральным штабом отличные отношения, с Валерием Федоровичем прекрасные рабочие отношения, с его заместителями, Сергеем Шапталой, начальником Генерального штаба, Евгением Мойсюком, Николаем Баланом. А также другими всеми командующими видами и родами войск. С каждым общаюсь лично, персонально, без каких-либо проблем и на регулярной основе. Я ведь не говорю, что на телефоне 24/7. Это не искусственное общение, это реальное человеческое, созданное общение. Когда я сказал, что моя цель – сделать синергию, мне кажется, она есть, поэтому никаких напряжений, еще чего-то не существует. Когда кто-то думает, что есть напряжение между президентом и военными, это тоже надуманная история. Он верховный главнокомандующий", – сказал Резников.

Глава Минобороны пояснил, что, "когда старшее начальство эмоционально выражает свое мнение, это не значит, что оно не любит того, кому оно выражает это мнение".

"Я научился разговаривать матом со своими заместителями, только всех очень уважаю, – продолжил он. – Да. У меня три генерала, бывшие уже, и гражданские. Я со всеми ими на вы, со всеми, но могу иногда и матом… Это ускоренное донесение сигнала, скажем так. Так же Валерий Федорович. Я лично слышал, как он разговаривает по отчеству со своими подчиненными командующими, на ты и матом, и это тоже", – сказал он.

Кошкина отметила, что, по ее данным, Залужный однажды повысил голос в разговоре с Зеленским.

"Я такого не слышал. Это тебе кто-то придумал", – возразил Резников.