Резников: Сегодня Украина выполняет функцию главной страны НАТО, уничтожающей российскую армию

"Наши партнеры тоже не мечтают годами поддерживать нас в этой войне – это истощает и их ресурсы. Наши партнеры – это, как говорили в Советском Союзе, капиталистический мир в первую очередь, а капитализм очень прагматичный. Капиталисты считают деньги. Налогоплательщики считают деньги. Те, кто распоряжается этими налогами, считают деньги. И потому они тоже заинтересованы в нашей победе на поле боя, о чем я системно слышу на "Рамштайне" от министров обороны. Приведу простой пример. Они сегодня запустили работу своего ВПК и заключают с ними контракты, чтобы мы на системной, ритмической основе получали помощь: патроны, оружие, ремонт, запчасти. Но они тоже понимают, что на все есть цикл. Сегодня они получили политическую поддержку, проголосовали бюджет на следующий год и имеют свой коридор, горизонт планирования. Что будет дальше – неизвестно. Поэтому они заинтересованы сегодня инвестировать в страну, которая будет уже мирной, которую можно восстанавливать и отстраивать", – сказал он.
Резников добавил, что партнеры также имеют "потребность снизить потенциал России как агрессора, как главной угрозы".
"В Мадриде на саммите, утвердив стратегию НАТО на 10 лет, Российскую Федерацию признали главной угрозой. Сегодня Украина выполняет функцию главной страны НАТО, которая уничтожает российскую армию. И о том, что когда-то она [армия РФ] была "второй армией мира", уже не говорят", – заявил он.
На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции. В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.
30 сентября 2022 года – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.
Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина считает, что в НАТО есть консенсус по вопросу членства Украины. "Ни одна из стран Альянса не ответила Украине "нет". Фактически все 30 стран НАТО – это уже официальная позиция по результатам министерской встречи в Бухаресте – подтверждают, что Украина будет членом НАТО и заявка Украины будет официально рассмотрена", – заявила она 1 декабря.