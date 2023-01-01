Резников: Сегодня Украина выполняет функцию главной страны НАТО, уничтожающей российскую армию

Резников: О том, что когда-то армия РФ была "второй армией мира", уже не говорят Фото: Резніков Олексій / Facebook

"Наши партнеры тоже не мечтают годами поддерживать нас в этой войне – это истощает и их ресурсы. Наши партнеры – это, как говорили в Советском Союзе, капиталистический мир в первую очередь, а капитализм очень прагматичный. Капиталисты считают деньги. Налогоплательщики считают деньги. Те, кто распоряжается этими налогами, считают деньги. И потому они тоже заинтересованы в нашей победе на поле боя, о чем я системно слышу на "Рамштайне" от министров обороны. Приведу простой пример. Они сегодня запустили работу своего ВПК и заключают с ними контракты, чтобы мы на системной, ритмической основе получали помощь: патроны, оружие, ремонт, запчасти. Но они тоже понимают, что на все есть цикл. Сегодня они получили политическую поддержку, проголосовали бюджет на следующий год и имеют свой коридор, горизонт планирования. Что будет дальше – неизвестно. Поэтому они заинтересованы сегодня инвестировать в страну, которая будет уже мирной, которую можно восстанавливать и отстраивать", – сказал он.

Резников добавил, что партнеры также имеют "потребность снизить потенциал России как агрессора, как главной угрозы".

"В Мадриде на саммите, утвердив стратегию НАТО на 10 лет, Российскую Федерацию признали главной угрозой. Сегодня Украина выполняет функцию главной страны НАТО, которая уничтожает российскую армию. И о том, что когда-то она [армия РФ] была "второй армией мира", уже не говорят", – заявил он.