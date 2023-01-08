Россия вербовала украинских детей через мобильную игру – Резников

По его данным, оккупанты для вербовки детей использовали мобильную игру.

"Это не просто грязный трюк, это военное преступление", – подчеркнул Резников.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

По данным Офиса генерального прокурора на 8 января, зафиксировано 63 206 военных преступлений и преступлений агрессии на территории Украины.