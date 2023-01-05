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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Прокуратура сообщила о подозрении российскому военному командиру, по приказу которого убивали людей в Киевской области

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В марте во время оккупации части Киевской области российские военные расстреливали машины с мирными жителями
В марте во время оккупации части Киевской области российские военные расстреливали машины с мирными жителями
Фото: npu.gov.ua

Правоохранители сообщили о подозрении командиру батальона танковой бригады вооруженных сил РФ, который приказал расстрелять авто с гражданскими в Киевской области. Об этом сообщает Офис генерального прокурора в Telegram 5 января.

По данным следствия, с 24 февраля по 31 марта 2022 года командир батальона 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской бригады 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа вооруженных сил РФ, находясь с подчиненными военнослужащими на 27 километре автодороги Киев-Чоп возле села Милая Бучанского района Киевской области, отдавал им преступные приказы против гражданского населения.

4-го и 7 марта 2022 года, выполняя такой приказ, подчиненные командиру батальона военнослужащие ВС РФ, личности которых в настоящее время устанавливаются, из автоматического стрелкового оружия расстреляли четыре легковых автомобиля. В них находились 12 мирных жителей, в том числе двое малолетних детей, пытавшихся выехать из оккупации.

В результате три человека погибли на месте, пять человек, в том числе один малолетний ребенок, получили огнестрельные телесные повреждения разной степени тяжести.

Подробности расстрела рассказали в Национальной полиции Украины. По их данным, первыми под обстрел попали два автомобиля. В одном находились супруги, которые выжили. Во втором автомобиле ехала семья с маленьким ребенком. Им удалось проехать гораздо дальше, чем ехавший впереди автомобиль, но оккупанты начали вести по машине плотный огонь.

В результате двухлетняя девочка и ее отец получили огнестрельные ранения, а мать погибла. Тяжело раненый отец с дочерью на руках прошел пешком довольно большое расстояние. Их подвез до ближайшего украинского блокпоста проезжавший водитель. Там пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Кроме того, 7 марта оккупанты обстреляли колонну из 14–15 транспортных средств. Под огнем оказались первые три автомобиля. В одном из них находилась семья с семилетним ребенком и их соседка. Мать ребенка погибла сразу в результате обстрела. Отец, пытаясь спасти сына, вышел из машины с поднятыми руками. Его расстреляли российские военные на глазах у мальчика. Женщину с ребенком забрали оккупанты. Они были уверены, что их ведут на расстрел, но в последний момент людей отпустили, сообщили в полиции.

В ходе досудебного следствия установлено, что российские военные с 4-го по 25 марта расстреляли 10 транспортных средств. В результате 13 человек погибли, шесть получили ранения.

В конце марта оккупанты под давлением Вооруженных сил Украины начали отступать. Чтобы скрыть расстрел мирных жителей, захватчики сожгли автомобили и тела оставшихся там людей.

Правоохранители установили большую часть личного состава 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа сил Российской Федерации, говорится в сообщении полиции.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение.

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона начали находить тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах. Погибших от рук оккупантов мирных жителей продолжают находить и идентифицировать по сей день.

По данным полиции на 22 декабря, в Киевской области обнаружено 1368 тел погибших гражданских лиц. Еще около 350 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Теги: Киевская область, российская агрессия, война России против Украины, подозрение, российские военные, российские оккупанты, военное преступление
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