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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Прокуроры передали в суд материалы дела о расстреле российскими военными жителя Гостомеля

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Мужчину убили, когда он отказался выгружать и носить боеприпасы оккупантам
Мужчину убили, когда он отказался выгружать и носить боеприпасы оккупантам
Фото: gp.gov.ua

Украинские прокуроры передали в суд материалы уголовного производства по обвинению двух российских военнослужащих, расстрелявших мирного жителя Гостомеля Киевской области в первые недели полномасштабного вторжения РФ.

Об этом проинформировала пресс-служба Офиса генерального прокурора. 

"Расследованием установлено, что в марте 2022 года на территории Гостомельского приюта для животных по улице Свято-Покровской оккупанты обустроили временный военный пункт. Для выгрузки и перемещения боеприпасов они пытались привлечь местное гражданское население. Один из жителей отказался. Тогда оккупанты с целью устрашения отвели мужчину в лесопосадку вроде бы для расстрела. Когда мужчина второй раз отказался помогать захватчикам, один из командиров отдал подчиненному приказ расстрелять мужчину", – говорится в релизе. 

Украинские правоохранители идентифицировали причастных к убийству мужчины, им предъявили подозрение в нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством (ст. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). 

Контекст:

Российские военные оккупировали часть Киевской области в начале полномасштабного вторжения в Украину в конце февраля.

После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдено множество убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче.

По данным на 9 сентября, в Киевской области обнаружили тела 1360 человек. Большинство из них убили из огнестрельного оружия.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Гостомель, боеприпасы, вторжение, война России против Украины, уголовное производство, суд, военное преступление
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