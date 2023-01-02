Прокуроры передали в суд материалы дела о расстреле российскими военными жителя Гостомеля

Об этом проинформировала пресс-служба Офиса генерального прокурора.
"Расследованием установлено, что в марте 2022 года на территории Гостомельского приюта для животных по улице Свято-Покровской оккупанты обустроили временный военный пункт. Для выгрузки и перемещения боеприпасов они пытались привлечь местное гражданское население. Один из жителей отказался. Тогда оккупанты с целью устрашения отвели мужчину в лесопосадку вроде бы для расстрела. Когда мужчина второй раз отказался помогать захватчикам, один из командиров отдал подчиненному приказ расстрелять мужчину", – говорится в релизе.
Украинские правоохранители идентифицировали причастных к убийству мужчины, им предъявили подозрение в нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством (ст. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Российские военные оккупировали часть Киевской области в начале полномасштабного вторжения в Украину в конце февраля.
После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдено множество убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче.
По данным на 9 сентября, в Киевской области обнаружили тела 1360 человек. Большинство из них убили из огнестрельного оружия.