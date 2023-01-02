Прокуроры передали в суд материалы дела о расстреле российскими военными жителя Гостомеля

Мужчину убили, когда он отказался выгружать и носить боеприпасы оккупантам Фото: gp.gov.ua

Об этом проинформировала пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Расследованием установлено, что в марте 2022 года на территории Гостомельского приюта для животных по улице Свято-Покровской оккупанты обустроили временный военный пункт. Для выгрузки и перемещения боеприпасов они пытались привлечь местное гражданское население. Один из жителей отказался. Тогда оккупанты с целью устрашения отвели мужчину в лесопосадку вроде бы для расстрела. Когда мужчина второй раз отказался помогать захватчикам, один из командиров отдал подчиненному приказ расстрелять мужчину", – говорится в релизе.

Украинские правоохранители идентифицировали причастных к убийству мужчины, им предъявили подозрение в нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством (ст. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).