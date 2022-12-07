Делегация ВС Испании посетила места военных преступлений России в Украине – Генштаб ВСУ

Об этом сообщается в Facebook Генштаба ВСУ.

Отмечается, что в ходе визита испанские военные посетили места совершения военных преступлений российскими оккупантами в Украине, в частности – освобожденные в апреле Гостомель и Ирпень под Киевом.

"Я увидел, что для них [российских оккупантов] нет разницы, какой объект обстреливать – будь то критическая инфраструктура, гражданская или военная. Конечно, мы не можем поверить в то, что это может происходить и происходит в сердце Европы, – отметил Кальдерон во время пребывания в Ирпене. – Для меня было очень важно приехать к вам. До сих пор мы все это знали только из газет и телевидения. Я проникся тем, что происходило здесь во время российской агрессии. Мне очень тяжело воспринять это все. И я буду максимально способствовать будущей помощи Украине".

Приезд Кальдерона является свидетельством поддержки Испанией Украины в ее войне против РФ, подчеркнул главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Он выразил благодарность Испании за действенную помощь Украине.

Как рассказали в Генштабе ВСУ, во время визита делегация ВС Испании была ознакомлена с ситуацией безопасности в Украине, составом, численностью группировок ВС РФ, характером действий и направлений сосредоточения противника, его потерь в личном составе и технике, выявленных фактах нарушения противником правил ведения войны и преступлений против человечности.