Делегация ВС Испании посетила места военных преступлений России в Украине – Генштаб ВСУ

Об этом сообщается в Facebook Генштаба ВСУ.
Отмечается, что в ходе визита испанские военные посетили места совершения военных преступлений российскими оккупантами в Украине, в частности – освобожденные в апреле Гостомель и Ирпень под Киевом.
"Я увидел, что для них [российских оккупантов] нет разницы, какой объект обстреливать – будь то критическая инфраструктура, гражданская или военная. Конечно, мы не можем поверить в то, что это может происходить и происходит в сердце Европы, – отметил Кальдерон во время пребывания в Ирпене. – Для меня было очень важно приехать к вам. До сих пор мы все это знали только из газет и телевидения. Я проникся тем, что происходило здесь во время российской агрессии. Мне очень тяжело воспринять это все. И я буду максимально способствовать будущей помощи Украине".
Приезд Кальдерона является свидетельством поддержки Испанией Украины в ее войне против РФ, подчеркнул главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Он выразил благодарность Испании за действенную помощь Украине.
Как рассказали в Генштабе ВСУ, во время визита делегация ВС Испании была ознакомлена с ситуацией безопасности в Украине, составом, численностью группировок ВС РФ, характером действий и направлений сосредоточения противника, его потерь в личном составе и технике, выявленных фактах нарушения противником правил ведения войны и преступлений против человечности.
Испания поддерживает Украину после полномасштабного вторжения России 24 февраля.
В середине сентября Испания отправила в Украину пять самолетов с боеприпасами для крупнокалиберных артсистем.
13 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Испания объявила о передаче четырех установок Hawk. 10 ноября министр обороны Маргарита Роблес заявляла, что Испания отправит Украине еще две системы ПВО Hawk.
В начале декабря Роблес посетила Одессу, она анонсировала новый пакет помощи Украине. По итогам встречи с Роблес глава минобороны Алексей Резников сообщил, что Испания предоставила Украине первые комплексы Hawk.