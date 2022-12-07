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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Делегация ВС Испании посетила места военных преступлений России в Украине – Генштаб ВСУ

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Кальдерон отметил, что будет максимально способствовать будущей помощи Украине
Кальдерон отметил, что будет максимально способствовать будущей помощи Украине
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Делегация Вооруженных сил (ВС) Испании во главе с начальником Генштаба обороны адмирал-генералом Теодором Лопесом Кальдероном 7 декабря посетила Украину.

Об этом сообщается в Facebook Генштаба ВСУ.

Отмечается, что в ходе визита испанские военные посетили места совершения военных преступлений российскими оккупантами в Украине, в частности – освобожденные в апреле Гостомель и Ирпень под Киевом.

"Я увидел, что для них [российских оккупантов] нет разницы, какой объект обстреливать – будь то критическая инфраструктура, гражданская или военная. Конечно, мы не можем поверить в то, что это может происходить и происходит в сердце Европы, – отметил Кальдерон во время пребывания в Ирпене. – Для меня было очень важно приехать к вам. До сих пор мы все это знали только из газет и телевидения. Я проникся тем, что происходило здесь во время российской агрессии. Мне очень тяжело воспринять это все. И я буду максимально способствовать будущей помощи Украине".

Приезд Кальдерона является свидетельством поддержки Испанией Украины в ее войне против РФ, подчеркнул главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Он выразил благодарность Испании за действенную помощь Украине.

Как рассказали в Генштабе ВСУ, во время визита делегация ВС Испании была ознакомлена с ситуацией безопасности в Украине, составом, численностью группировок ВС РФ, характером действий и направлений сосредоточения противника, его потерь в личном составе и технике, выявленных фактах нарушения противником правил ведения войны и преступлений против человечности.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02ped6cLo1sBTndGXEg984K2jHQuGHRcidTaxvsexnzuUeCH9DHo2FjtBEZmWNTukhl

Контекст:

Испания поддерживает Украину после полномасштабного вторжения России 24 февраля.  

В середине сентября Испания отправила в Украину пять самолетов с боеприпасами для крупнокалиберных артсистем.

13 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Испания объявила о передаче четырех установок Hawk. 10 ноября министр обороны Маргарита Роблес заявляла, что Испания отправит Украине еще две системы ПВО Hawk

В начале декабря Роблес посетила Одессу, она анонсировала новый пакет помощи Украине. По итогам встречи с Роблес глава минобороны Алексей Резников сообщил, что Испания предоставила Украине первые комплексы Hawk.

Теги: Россия, Украина, Испания, Генштаб ВСУ, Гостомель, агрессия, Ирпень, преступление, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, разрушения, инфраструктура, Валерий Залужный, встреча
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