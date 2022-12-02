Испания предоставила Украине первые комплексы Hawk и продолжит военную помощь – Резников

Резников сообщил, что Испания предоставила Украине первые системы Hawk, но не уточнил, сколько и когда. Звучали анонсы поставок шести комплексов Фото: Ministerio de Defensa / Flickr

По словам Резникова, министры почтили память героев, погибших в боях за Украину, и посетили украинских бойцов в госпитале.

"Испания остается с Украиной: гуманитарная помощь и поддержка в области безопасности будут продолжены. Больше наших солдат будут тренироваться в Испании. Наши первые Hawk были предоставлены Испанией", – написал Резников на английском.

Hosted * #DefMin Margarita Robles in Odesa. We honored the memory of heroes who died in battles for * and visited our soldiers in a hospital. * stands with * : humanitarian&security assistance will continue.

More of our soldiers will train in *

Our 1st Hawks are provided by * pic.twitter.com/Nm02iW9oFb — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 2, 2022

Резников не уточнил, когда именно и сколько комплексов Hawk Испания передала Украине.

На пресс-конференции 1 декабря Роблес, говоря о военной помощи Украине, отметила: "Мы знаем, что системы ПВО – это приоритет номер один", но отказалась разглашать подробности.