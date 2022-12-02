Испания предоставила Украине первые комплексы Hawk и продолжит военную помощь – Резников

По словам Резникова, министры почтили память героев, погибших в боях за Украину, и посетили украинских бойцов в госпитале.
"Испания остается с Украиной: гуманитарная помощь и поддержка в области безопасности будут продолжены. Больше наших солдат будут тренироваться в Испании. Наши первые Hawk были предоставлены Испанией", – написал Резников на английском.
Hosted * #DefMin Margarita Robles in Odesa. We honored the memory of heroes who died in battles for * and visited our soldiers in a hospital. * stands with * : humanitarian&security assistance will continue.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 2, 2022
More of our soldiers will train in *
Our 1st Hawks are provided by * pic.twitter.com/Nm02iW9oFb
Резников не уточнил, когда именно и сколько комплексов Hawk Испания передала Украине.
На пресс-конференции 1 декабря Роблес, говоря о военной помощи Украине, отметила: "Мы знаем, что системы ПВО – это приоритет номер один", но отказалась разглашать подробности.
Как сообщает портал "Мілітарний", MIM-23 Hawk – американский зенитно-ракетный комплекс средней дальности производства компании Raytheon. Максимальная дальность перехвата целей – до 40 км при максимальной высоте 18 км. На каждой мобильной пусковой установке размещаются по три зенитных ракеты MIM-23. Пусковые установки могут быть как самоходными, так и прицепными.
Всего анонсировалась передача Украине шести систем. 13 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Испания объявила о передаче четырех установок Hawk. 10 ноября Роблес заявила, что Испания отправит Украине еще две системы ПВО Hawk.
2 ноября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что новый пакет помощи от Испании, включающий, батарею ЗРК Aspide и четыре системы ПВО Hawk, "уже на пути в Украину"., писал "Укринформ".
16 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из обещанных Испанией систем Hawk "что-то [уже] доехало, что-то в пути". Он отметил, что такие установки есть и у других государств, и Украина продолжает работу над увеличением поставок.