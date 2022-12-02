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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Испания предоставила Украине первые комплексы Hawk и продолжит военную помощь – Резников

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Резников сообщил, что Испания предоставила Украине первые системы Hawk, но не уточнил, сколько и когда. Звучали анонсы поставок шести комплексов
Резников сообщил, что Испания предоставила Украине первые системы Hawk, но не уточнил, сколько и когда. Звучали анонсы поставок шести комплексов
Фото: Ministerio de Defensa / Flickr

Испания продолжит предоставлять Украине военную и гуманитарную помощь, заявил министр обороны Украины Алексей Резников по итогам встречи с испанской коллегой Маргаритой Роблес в Одессе. Об этом он написал в Twitter.

По словам Резникова, министры почтили память героев, погибших в боях за Украину, и посетили украинских бойцов в госпитале.

"Испания остается с Украиной: гуманитарная помощь и поддержка в области безопасности будут продолжены. Больше наших солдат будут тренироваться в Испании. Наши первые Hawk были предоставлены Испанией", – написал Резников на английском. 

Резников не уточнил, когда именно и сколько комплексов Hawk Испания передала Украине.

На пресс-конференции 1 декабря Роблес, говоря о военной помощи Украине, отметила: "Мы знаем, что системы ПВО – это приоритет номер один", но отказалась разглашать подробности. 

Контекст:

Как сообщает портал "Мілітарний", MIM-23 Hawk – американский зенитно-ракетный комплекс средней дальности производства компании Raytheon. Максимальная дальность перехвата целей – до 40 км при максимальной высоте 18 км. На каждой мобильной пусковой установке размещаются по три зенитных ракеты MIM-23. Пусковые установки могут быть как самоходными, так и прицепными.

 Всего анонсировалась передача Украине шести систем. 13 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Испания объявила о передаче четырех установок Hawk. 10 ноября Роблес заявила, что Испания отправит Украине еще две системы ПВО Hawk

2 ноября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что новый пакет помощи от Испании, включающий, батарею ЗРК Aspide и четыре системы ПВО Hawk, "уже на пути в Украину"., писал "Укринформ".

16 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из обещанных Испанией систем Hawk "что-то [уже] доехало, что-то в пути". Он отметил, что такие установки есть и у других государств, и Украина продолжает работу над увеличением поставок. 

Теги: Испания, ПВО, военная помощь, Алексей Резников, война России против Украины, Маргарита Роблес
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