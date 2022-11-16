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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина работает над увеличением количества систем ПВО Hawk – Зеленский

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Зеленский: Мы продолжаем над увеличением количества систем Hawk. Они есть у разных государств. И тут нам могут помочь США
Зеленский: Мы продолжаем над увеличением количества систем Hawk. Они есть у разных государств. И тут нам могут помочь США
Фото: president.gov.ua

Украина занимает проактивную позицию в работе с партнерами относительно получения систем противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время общения с украинскими журналистами в эфире национального телемарафона 16 ноября, сообщает корреспондент "ГОРДОН".

Он рассказал, что вчера было первое применение в Украине систем NASAMS, которые показали 100-процентный результат работы: 10 попаданий из 10 выпущенных ракет

"Я очень рад, я благодарен партнерам. Как IRIS-T. Скажу откровенно: я тут очень благодарен партнерам. Потому что вот пример: нам помогли. Мало таких систем для нас. Ранее Украина не имела [их]. Сегодня результат 10 из 10 – это прямо очень хороший", – добавил Зеленский. 

У Украины есть договоренности с Испанией по системам Hawk, продолжил президент. 

"Hawk – что-то доехало, что-то в пути. Мы продолжаем над увеличением количества систем Hawk. Они есть у разных государств. И тут нам могут помочь США – влиянием на решения того или иного государства. Даже влиянием, а их внутренними договоренностями. Мы очень на это рассчитываем", – сказал он. 

По словам Зеленского, президент США Джо Байден знает все детали, касающиеся потребностей Украины в системах ПВО. 

"Мы с ним обсуждали это несколько раз и есть результат", – добавил он. 

Контекст:

Как сообщает портал "Мілітарний", MIM-23 Hawk – американский зенитно-ракетный комплекс средней дальности производства компании Raytheon. Максимальная дальность перехвата целей – до 40 км при максимальной высоте 18 км. На каждой мобильной пусковой установке размещаются по три зенитных ракеты MIM-23. Пусковые установки могут быть как самоходными, так и прицепными.

Испания поддерживает Украину после полномасштабного вторжения России 24 февраля.  Известно о поставке в Украину двух систем Hawk, анонсировано предоставление еще четырехТакже Германия, США, Норвегия и Испания поставляют Украине ракетные комплексы IRIS-TNASAMS и Aspide.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Украина, Испания, Джо Байден, ПВО, Владимир Зеленский, война России против Украины
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