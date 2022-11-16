Украина работает над увеличением количества систем ПВО Hawk – Зеленский

Зеленский: Мы продолжаем над увеличением количества систем Hawk. Они есть у разных государств. И тут нам могут помочь США Фото: president.gov.ua

Он рассказал, что вчера было первое применение в Украине систем NASAMS, которые показали 100-процентный результат работы: 10 попаданий из 10 выпущенных ракет.

"Я очень рад, я благодарен партнерам. Как IRIS-T. Скажу откровенно: я тут очень благодарен партнерам. Потому что вот пример: нам помогли. Мало таких систем для нас. Ранее Украина не имела [их]. Сегодня результат 10 из 10 – это прямо очень хороший", – добавил Зеленский.

У Украины есть договоренности с Испанией по системам Hawk, продолжил президент.

"Hawk – что-то доехало, что-то в пути. Мы продолжаем над увеличением количества систем Hawk. Они есть у разных государств. И тут нам могут помочь США – влиянием на решения того или иного государства. Даже влиянием, а их внутренними договоренностями. Мы очень на это рассчитываем", – сказал он.

По словам Зеленского, президент США Джо Байден знает все детали, касающиеся потребностей Украины в системах ПВО.

"Мы с ним обсуждали это несколько раз и есть результат", – добавил он.