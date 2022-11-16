Украина работает над увеличением количества систем ПВО Hawk – Зеленский

Он рассказал, что вчера было первое применение в Украине систем NASAMS, которые показали 100-процентный результат работы: 10 попаданий из 10 выпущенных ракет.
"Я очень рад, я благодарен партнерам. Как IRIS-T. Скажу откровенно: я тут очень благодарен партнерам. Потому что вот пример: нам помогли. Мало таких систем для нас. Ранее Украина не имела [их]. Сегодня результат 10 из 10 – это прямо очень хороший", – добавил Зеленский.
У Украины есть договоренности с Испанией по системам Hawk, продолжил президент.
"Hawk – что-то доехало, что-то в пути. Мы продолжаем над увеличением количества систем Hawk. Они есть у разных государств. И тут нам могут помочь США – влиянием на решения того или иного государства. Даже влиянием, а их внутренними договоренностями. Мы очень на это рассчитываем", – сказал он.
По словам Зеленского, президент США Джо Байден знает все детали, касающиеся потребностей Украины в системах ПВО.
"Мы с ним обсуждали это несколько раз и есть результат", – добавил он.
Как сообщает портал "Мілітарний", MIM-23 Hawk – американский зенитно-ракетный комплекс средней дальности производства компании Raytheon. Максимальная дальность перехвата целей – до 40 км при максимальной высоте 18 км. На каждой мобильной пусковой установке размещаются по три зенитных ракеты MIM-23. Пусковые установки могут быть как самоходными, так и прицепными.
Испания поддерживает Украину после полномасштабного вторжения России 24 февраля. Известно о поставке в Украину двух систем Hawk, анонсировано предоставление еще четырех. Также Германия, США, Норвегия и Испания поставляют Украине ракетные комплексы IRIS-T, NASAMS и Aspide.