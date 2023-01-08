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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Правозащитница Романцова: Доказательства российских преступлений в Украине повсюду – в головах людей, в их телефонах, дневниках, но это все нужно собрать

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Романцова: Часто люди не понимают, что их воспоминания это свидетельство, которое необходимо зафиксировать
Романцова: Часто люди не понимают, что их воспоминания – это свидетельство, которое необходимо зафиксировать
Фото: Sasha Romantsova / Facebook

В интервью изданию "ГОРДОН" исполнительный директор удостоенного Нобелевской премии мира "Центра гражданских свобод" Александра Романцова пояснила, почему украинцам нужно рассказать, что они видели в захваченных россиянами городах, правозащитникам и прокуратуре.

Она сообщила, что правозащитники документируют преступления россиян с 2014 года. На данный момент в базе собрано свыше 29 тыс. эпизодов. Еще больше информации – в прокуратуре. Но это далеко не все данные, поскольку многие украинцы не понимают, что увиденное или пережитое ими может иметь значение для привлечения российских военных к уголовной ответственности.

"Надо понять, что доказательства российских преступлений повсюду – в головах людей, в их телефонах, дневниках, но это все нужно собрать вместе, чтобы проанализировать, чтобы иметь возможность наказать не только конкретного солдата, который своими руками это сделал, но и офицера, который его не остановил. Следующий уровень – руководители армии. И самое главное – осудить политическое административное решение начать агрессию еще в 2014 году, а это значит – доказать вину президента, спикера парламента, министров российского режима", – объяснила Романцова.

По ее словам, все украинцы в той или иной мере пострадали от российской агрессии и являются бенефициарами правосудия.

"Признать, что война тебя травмировала, – не слабость. Это часть сопротивления – мы должны дожить здоровыми физически и психологически до победы, чтобы потом работать и помогать своим детям. Довольно часто люди не понимают, что то, что они увидели, – это военное преступление, что их воспоминания – это свидетельство, которое необходимо зафиксировать", – подчеркнула Романцова.

Она убеждена, что каждый, кто владеет информацией, должен поделиться ею если не с прокуратурой, то хотя бы с правозащитниками.

"Каждая история важна. Это будет еще один пазл, который может подтвердить слова других людей и который поможет показать общую картину преступления России. Каждая история должна иметь пересечение с показаниями трех других людей, независимых друг от друга. Поэтому так важно, чтобы каждый украинец рассказал, что видел и пережил", – сказала Романцова.

Правозащитница Романцова: Нет не твоей войны. ЧВК "Вагнер" набирала силы в Африке. Мы не обращали на это внимания, а теперь "Вагнер" в Украине. Полный текст интервью

Контекст:

Российские военные оккупировали часть Киевской области в начале полномасштабного вторжения в Украину в конце февраля.

По данным Офиса президента Украины на сентябрь, с начала полномасштабного вторжения российская армия совершила в Украине более 40 тыс. военных преступлений. Украинские правоохранители идентифицировали около 168 тыс. российских оккупантов.

4 декабря первый замминистра внутренних дел Евгений Енин сообщил, что от действий оккупантов погибли более 9400 мирных жителей Украины и еще около 6800 травмированы.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Славянск, прокуратура, правозащитники, Мариуполь, агрессия, российская агрессия, насилие, интервью, Офис генпрокурора, военное преступление, Александра Романцова
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