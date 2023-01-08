Правозащитница Романцова о трибунале по военным преступлениям России: Никто нам этого не подарит. Украинцы должны организоваться и создать трибунал

Романцова: Трибунал против российской агрессии – это то, что нам и нашим детям нужно Фото: Sasha Romantsova / Facebook

"Нам никто этого не подарит. Это наша задача – организоваться и создать трибунал. ООН, Международный уголовный суд, Международный трибунал по бывшей Югославии и Нюрнбергский трибунал создали не пришельцы – эти институты построили люди, которые видели, что справедливость нужна для устойчивого мира. Трибунал против российской агрессии – это то, что нам и нашим детям нужно", – подчеркнула Романцова.

По ее словам, в настоящее время в мире не существует институций, которые занимались бы преступлениями агрессии, поскольку после Второй мировой войны подобные преступления нигде в мире не преследовали.

"Преступление агрессии не покрывает Международный уголовный суд. Это наша задача сегодня – создать механизм. Конечно, речь идет прежде всего об Украине. Но еще были Чечня, Сирия, Грузия, Молдова. В мире есть много предыдущего не осужденного, что привело к войне в Украине. Мы должны выучить этот урок и больше не допускать ошибок. Нужен трибунал как о преступлениях агрессии в сотрудничестве с Международным уголовным судом, так и наш внутренний", – заявила Романцова.

Важно, отметила правозащитница, чтобы каждый человек, пострадавший от действий агрессора, смог получить доступ к правосудию.

"Мы должны сломать круг неподсудности преступлений. Что происходило 70 советских лет? Жертвы репрессий слышали соболезнования, но агрессоров не наказали до сих пор. Миллионы людей были уничтожены, расстреляны в советских лагерях. Кто-то доносил, кто-то забирал людей, кто-то расстреливал, кто-то отправлял в ГУЛАГ... Это были конкретные люди, которые принимали такие преступные решения, и их необходимо осудить. Украина должна выйти из этого порочного круга", – сказала правозащитница.

Правозащитница Романцова: Нет не твоей войны. ЧВК "Вагнер" набирала силы в Африке. Мы не обращали на это внимания, а теперь "Вагнер" в Украине. Полный текст интервью