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В Гааге заявили о поддержке инициативы создать в городе спецтрибунал для России

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Батенбург рассказала, где можно расположить спецтрибунал в случае его создания
Батенбург рассказала, где можно расположить спецтрибунал в случае его создания
Фото: pixabay.com (архив)

Городской совет нидерландского города Гаага поддерживает инициативу создать в городе специальный трибунал для военных преступников из России за агрессию против Украины. Об этом 4 января заявила "Укринформу" представитель Народной партии за свободу и демократию (VVD) Лотте ван Бастен Батенбург.

По словам политика, за ее предложение "приложить усилия для размещения этого специального трибунала в Гааге" проголосовал почти весь горсовет. 

"Как член горсовета Гааги я хочу, чтобы городские власти Гааги сделали все возможное для поддержки создания специального трибунала и подготовились к его размещению в нашем городе. Гаага – международный город мира и справедливости, здесь уже находятся МУС (Международный уголовный суд. – "ГОРДОН") и специальные трибуналы по Руанде и Югославии. Также здесь базируются Евроюст и Европол. Поэтому у нас есть опыт и международно-правовая инфраструктура для размещения будущего специального трибунала для Украины, который будет вести расследование и судебное преследование преступлений и зверств, совершенных в этой агрессивной российской войне", – сказала ван Бастен Батенбург.

Она предположила, что "скорее всего, понадобится немало времени, чтобы создать достаточную международную поддержку для создания трибунала, а затем для того, чтобы трибунал начал свою работу".

"Город Гаага должен полностью поддержать это, а также предложить и начать подготовку к размещению трибунала. Мы должны убедиться, что как только специальный трибунал будет официально создан, залы суда, офисы и так далее будут готовы к использованию, чтобы правосудие могло осуществиться", – объяснила политик.

Ван Бастен Батенбург отметила, что трибуналы по Руанде и Югославии завершают свою работу, поэтому их офисы и залы судебных заседаний можно использовать для спецтрибунала для России.

Она не исключила, что "понадобится новое или второе здание, учитывая, сколько военных преступлений уже зарегистрировано и расследуется в Украине".

"Лучшее место, безусловно, будет у Европола, Евроюста, МУС и специальных трибуналов по Руанде и Югославии", – считает политик.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Создать специальный трибунал по преступлению российской агрессии против Украины предложил президент Украины Владимир Зеленский, спецтрибунал дополнит деятельность МУС и других подобных институций, которые на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.

Украина предлагает положить в основу будущего спецтрибунала пять параметров и, в частности, определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.

Необходимость создания спецтрибунала для РФ поддержали Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ.

О начале работы над созданием спецтрибунала для расследования военных преступлений России в Украине заявили 30 ноября в МИД Франции. Российский МИД "возмутился" из-за заявления МИД Франции.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Нидерланды, война, агрессия, Гаага, преступление, война России против Украины, трибунал, Международный уголовный суд, суд
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