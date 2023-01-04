В Гааге заявили о поддержке инициативы создать в городе спецтрибунал для России

Батенбург рассказала, где можно расположить спецтрибунал в случае его создания Фото: pixabay.com (архив)

По словам политика, за ее предложение "приложить усилия для размещения этого специального трибунала в Гааге" проголосовал почти весь горсовет.

"Как член горсовета Гааги я хочу, чтобы городские власти Гааги сделали все возможное для поддержки создания специального трибунала и подготовились к его размещению в нашем городе. Гаага – международный город мира и справедливости, здесь уже находятся МУС (Международный уголовный суд. – "ГОРДОН") и специальные трибуналы по Руанде и Югославии. Также здесь базируются Евроюст и Европол. Поэтому у нас есть опыт и международно-правовая инфраструктура для размещения будущего специального трибунала для Украины, который будет вести расследование и судебное преследование преступлений и зверств, совершенных в этой агрессивной российской войне", – сказала ван Бастен Батенбург.

Она предположила, что "скорее всего, понадобится немало времени, чтобы создать достаточную международную поддержку для создания трибунала, а затем для того, чтобы трибунал начал свою работу".

"Город Гаага должен полностью поддержать это, а также предложить и начать подготовку к размещению трибунала. Мы должны убедиться, что как только специальный трибунал будет официально создан, залы суда, офисы и так далее будут готовы к использованию, чтобы правосудие могло осуществиться", – объяснила политик.

Ван Бастен Батенбург отметила, что трибуналы по Руанде и Югославии завершают свою работу, поэтому их офисы и залы судебных заседаний можно использовать для спецтрибунала для России.

Она не исключила, что "понадобится новое или второе здание, учитывая, сколько военных преступлений уже зарегистрировано и расследуется в Украине".

"Лучшее место, безусловно, будет у Европола, Евроюста, МУС и специальных трибуналов по Руанде и Югославии", – считает политик.

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