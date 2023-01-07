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Резников опубликовал новую статистику использования Россией ракет. Инфографика

 
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Министр обороны Украины Алексей Резников 6 января опубликовал в Twitter статистику использования российско-оккупационными войсками ракет с 24 февраля 2022 года и по состоянию на 3 января 2023 года. По его данным, по состоянию на сейчас Россия имеет 19% стратегических высокоточных ракет, около 78% тактических ракет и 12% иранских дронов.
Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, статистика, Алексей Резников, война России против Украины, ракеты, ракета, войска
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