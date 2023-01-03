Дворец "Украина" опубликовал видео прилета российской ракеты, повредившей здание, и объявил сбор на ремонт

"Прилет вражеской ракеты серьезно повредил здание дворца "Украина". Однако благодаря судьбе зрительный зал остался невредимым. Мы готовы сделать все, что от нас зависит, для восстановления дворца "Украина", но без вашей помощи нам не справиться", – говорится в подписи к ролику.
Во дворце призвали неравнодушных присоединяться к сбору средств на восстановление "Украины". Сделать это можно по ссылке.
Днем 31 декабря по всей Украине была объявлена воздушная тревога – россияне запустили ракеты. Были зафиксированы попадания в нескольких областях, есть пострадавшие. В Киеве обломки ракеты повредили гостиницу. По данным мэра столицы Виталия Кличко, погиб пожилой мужчина, восемь человек пострадали, среди них японский журналист.
В Офисе президента позже показали дворец "Украина" в Киеве, пострадавший от ракетного удара РФ.