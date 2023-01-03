Гордон – Повалий: В день, когда Россия бомбит Дворец "Украина", в котором проходили твои концерты, ты поешь на сраном "Голубом огоньке" в Москве "Червону руту". Какой цинизм!

Гордон: Что Тая чувствует? Что Игорь чувствует? Это упасть и не встать! Мне так стыдно стало! Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Гордон напомнил, что Повалий приняла участие в новогоднем концерте, который 31 декабря транслировался на российском пропагандистском канале "Россия 1", и спела украинскую песню "Червона рута".

"Это упасть и не встать! Мне так стыдно стало [когда я об этом узнал]! У меня красное лицо... Думаю: "Боже, как это? Как до такого можно дойти? Ну что это?" Я сейчас говорю – мне плохо физически. В год, когда Россия убила сотни тысяч украинцев, бомбит города, бомбит Дворец "Украина", в котором часто проходили твои концерты, где ты выходила как королева, народная артистка Украины... Ты в этот день, когда свисают стекла и поврежденные конструкции с Дворца "Украина", поешь в Москве на "Голубом огоньке" их сраном. Еще и "Червону руту"... Какой цинизм! Это ужасно, конечно. Поет она, а стыдно мне", – сказал Гордон.

Он рассказал, что когда-то дружил с мужем Повалий Игорем Лихутой, но сейчас не понимает, что они чувствуют.

"Я не знаю, что Тая чувствует? Что Игорь чувствует? Мы с Игорем так дружили... Я не понимаю, что они чувствуют? Они чувствуют какой-то стыд? Почему я его чувствую, а они нет? Или они чувствуют, но в плену каком-то находятся? Я, честно, не знаю, что происходит", – сказал журналист.

Гордон признался, что он "не может абстрагироваться" и слушать российских и украинских артистов, поддержавших войну, и Повалий – не единственная в этом списке.

"Я не смогу слушать бывших киевлян. [Певицу] Любу Успенскую не смогу слушать. Я ее так любил, так любил! Она, киевлянка, [президента России Владимира] Путина с днем рождения поздравляет в год, когда Путин творит такое с ее страной... Это мерзко. У меня даже слов нет!" – сказал журналист.

ВИДЕО