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Гордон – Повалий: В день, когда Россия бомбит Дворец "Украина", в котором проходили твои концерты, ты поешь на сраном "Голубом огоньке" в Москве "Червону руту". Какой цинизм!

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Гордон: Что Тая чувствует? Что Игорь чувствует? Это упасть и не встать! Мне так стыдно стало!
Гордон: Что Тая чувствует? Что Игорь чувствует? Это упасть и не встать! Мне так стыдно стало!
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон рассказал во время YouTube-стрима с журналистом Василием Головановым 1 января, что ему стыдно за проживающую в России украинскую певицу Таисию Повалий, которая принимает участие в организованных страной-агрессором мероприятиях.

Гордон напомнил, что Повалий приняла участие в новогоднем концерте, который 31 декабря транслировался на российском пропагандистском канале "Россия 1", и спела украинскую песню "Червона рута". 

"Это упасть и не встать! Мне так стыдно стало [когда я об этом узнал]! У меня красное лицо... Думаю: "Боже, как это? Как до такого можно дойти? Ну что это?" Я сейчас говорю – мне плохо физически. В год, когда Россия убила сотни тысяч украинцев, бомбит города, бомбит Дворец "Украина", в котором часто проходили твои концерты, где ты выходила как королева, народная артистка Украины... Ты в этот день, когда свисают стекла и поврежденные конструкции с Дворца "Украина", поешь в Москве на "Голубом огоньке" их сраном. Еще и "Червону руту"... Какой цинизм! Это ужасно, конечно. Поет она, а стыдно мне", – сказал Гордон.

Он рассказал, что когда-то дружил с мужем Повалий Игорем Лихутой, но сейчас не понимает, что они чувствуют. 

"Я не знаю, что Тая чувствует? Что Игорь чувствует? Мы с Игорем так дружили... Я не понимаю, что они чувствуют? Они чувствуют какой-то стыд? Почему я его чувствую, а они нет? Или они чувствуют, но в плену каком-то находятся? Я, честно, не знаю, что происходит", – сказал журналист. 

Гордон признался, что он "не может абстрагироваться" и слушать российских и украинских артистов, поддержавших войну, и Повалий – не единственная в этом списке. 

"Я не смогу слушать бывших киевлян. [Певицу] Любу Успенскую не смогу слушать. Я ее так любил, так любил! Она, киевлянка, [президента России Владимира] Путина с днем рождения поздравляет в год, когда Путин творит такое с ее страной... Это мерзко. У меня даже слов нет!" – сказал журналист. 

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Повалий с 2014 года живет и работает в России. За замалчивание российской агрессии против Украины она внесена в базу сайта theylovewar.com. В октябре 2022 года Украина ввела против Повалий санкции

Певица регулярно выступает на музыкальных фестивалях и государственных праздниках в России. В частности, в апреле, уже после полномасштабного вторжения России в Украину, она выступала в Государственном Кремлевском дворце на церемонии вручения премии "Шансон года". На концерте в Кремле к 9 Мая Повалий исполнила "Пісню про рушник" на украинском языке.

Из-за позиции Повалий ее хотят лишить звания народной артистки Украины. Кроме того, ряд публичных деятелей призвали украинские власти лишить Повалий украинского гражданства

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Таисия Повалий, война России против Украины, Любовь Успенская, Игорь Лихута, Василий Голованов
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