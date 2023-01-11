Оккупанты обстреляли неонатальный корпус в детской больнице Херсона – ОВА

"Вчера вечером рашисты снова атаковали медучреждение – обстреляли место, где оказывают медицинскую помощь новорожденным малышам. Поврежден 6-этажный неонатальный корпус – в здании выбиты окна", – написал Янушевич.
Он отметил, что из-за обстрелов выбито значительное количество окон и в поликлинике больницы.
"К счастью, из-за этой российской атаки люди не пострадали", – добавил он.
Прилеты в родильное отделение больницы в Херсоне были зафиксированы 27 декабря. В учреждении находилось пять женщин после родов.
Областная детская больница была также повреждена обстрелами в новогоднюю ночь. Значительные разрушения получило одно из отделений неонатального корпуса, разрушены две реанимационные палаты и повреждены другие медицинские кабинеты основного корпуса. Также в больнице выбито более 700 окон.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ зашли в Херсон. 12 ноября стало известно, что туда вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.
Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.