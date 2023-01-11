Оккупанты обстреляли неонатальный корпус в детской больнице Херсона – ОВА

Детская больница в Херсоне попадает под российские обстрелы не впервые Фото: Ярослав Янушевич / Херcонська ОДА (ОВА) / Telegram

"Вчера вечером рашисты снова атаковали медучреждение – обстреляли место, где оказывают медицинскую помощь новорожденным малышам. Поврежден 6-этажный неонатальный корпус – в здании выбиты окна", – написал Янушевич.

Он отметил, что из-за обстрелов выбито значительное количество окон и в поликлинике больницы.

"К счастью, из-за этой российской атаки люди не пострадали", – добавил он.

Прилеты в родильное отделение больницы в Херсоне были зафиксированы 27 декабря. В учреждении находилось пять женщин после родов.

Областная детская больница была также повреждена обстрелами в новогоднюю ночь. Значительные разрушения получило одно из отделений неонатального корпуса, разрушены две реанимационные палаты и повреждены другие медицинские кабинеты основного корпуса. Также в больнице выбито более 700 окон.