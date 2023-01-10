С начала войны на российских минах подорвались 34 гражданских в Херсонской области, 19 из них – погибли – ОВА

С начала полномасштабного вторжения России пиротехники обезвредили более 313 тыс. взрывоопасных предметов в Украине, отметили в ГСЧС Фото: ДСНС України / Facebook (иллюстративное)

Об этом 10 января в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич.

По его словам, разминирование освобожденных территорий Херсонской области продолжается, но высокий уровень минной опасности остается.

"Убегая с правобережной части Херсонской области, россияне заминировали все, чего достичь, – дома, админздания, дороги, лесополосы и даже детские игрушки, – написал Янушевич. – Страшная статистика говорит, что с 24 февраля на российских минах подорвались 34 мирных жителя Херсонской области, из них 19 человек – погибли от полученных ранений".

Эти жертвы – на совести российских оккупантов, продолжил глава ОВА, но для того, чтобы их не стало больше, нужно соблюдать правила безопасности.