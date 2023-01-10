С начала войны на российских минах подорвались 34 гражданских в Херсонской области, 19 из них – погибли – ОВА

Об этом 10 января в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич.
По его словам, разминирование освобожденных территорий Херсонской области продолжается, но высокий уровень минной опасности остается.
"Убегая с правобережной части Херсонской области, россияне заминировали все, чего достичь, – дома, админздания, дороги, лесополосы и даже детские игрушки, – написал Янушевич. – Страшная статистика говорит, что с 24 февраля на российских минах подорвались 34 мирных жителя Херсонской области, из них 19 человек – погибли от полученных ранений".
Эти жертвы – на совести российских оккупантов, продолжил глава ОВА, но для того, чтобы их не стало больше, нужно соблюдать правила безопасности.
В ноябре ВСУ освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. В настоящее время территорию на правом берегу реки Днепр контролирует украинская армия.
С начала полномасштабного вторжения России, по данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины на 10 января, пиротехники обследовали около 78 тыс. га и обезвредили более 313 тыс. взрывоопасных предметов.