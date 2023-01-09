Количество раненых в результате обстрела Очакова увеличилось до 15, среди них двухлетний ребенок – ОВА

Об этом глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким сообщил в Telegram.
По его информации, среди пострадавших – двухлетний ребенок.
Оккупанты сегодня обстреляли Очаков дважды – с утра были зафиксированы удары по акватории, днем россияне ударили по городу. Изначально было известно, что в результате атаки с применением реактивных систем залпового огня повреждены более 100 домов (преимущественно окна и крыши), ранены восемь человек.
Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила, что среди поврежденных зданий – местная больница. По ее словам, преимущественно пострадали от обстрела жилые дома жителей города. Люди остались без окон и кровли, когда температура опустилась ниже нуля, подчеркнула Замазеева.
"Суспільне", ссылаясь на данные главы объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Натальи Гуменюк, добавило, что повреждены также административные здания.
Замглавы горсовета Очакова Алексей Васьков призвал местных жителей закрыть выбитые окна подручными средствами – одеялами, пленкой. "Разбор полетов будем делать после. Будем просить помощи в области. Утром [10 января], по возможности, будем помогать людям", – отметил он.
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно. Оккупанты с начала войны не обстреливали Николаев только 44 дня, сообщили в мэрии 4 ноября.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.