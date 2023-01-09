Количество раненых в результате обстрела Очакова увеличилось до 15, среди них двухлетний ребенок – ОВА

В Очакове повреждены более 100 домов в результате сегодняшнего обстрела Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram

Об этом глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким сообщил в Telegram.

По его информации, среди пострадавших – двухлетний ребенок.

Оккупанты сегодня обстреляли Очаков дважды – с утра были зафиксированы удары по акватории, днем россияне ударили по городу. Изначально было известно, что в результате атаки с применением реактивных систем залпового огня повреждены более 100 домов (преимущественно окна и крыши), ранены восемь человек.

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила, что среди поврежденных зданий – местная больница. По ее словам, преимущественно пострадали от обстрела жилые дома жителей города. Люди остались без окон и кровли, когда температура опустилась ниже нуля, подчеркнула Замазеева.

"Суспільне", ссылаясь на данные главы объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Натальи Гуменюк, добавило, что повреждены также административные здания.

Замглавы горсовета Очакова Алексей Васьков призвал местных жителей закрыть выбитые окна подручными средствами – одеялами, пленкой. "Разбор полетов будем делать после. Будем просить помощи в области. Утром [10 января], по возможности, будем помогать людям", – отметил он.