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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты из артиллерии нанесли удары по акватории возле Очакова – Ким

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ВСУ контролируют всю Николаевскую область за исключением Кинбурнской косы
ВСУ контролируют всю Николаевскую область за исключением Кинбурнской косы
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты накануне обстреляли акваторию возле Очакова Николаевской области. Об этом утром 9 января в Telegram сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

"Вчера, 8 января, в 12.54 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины", – написал Ким.

По его информации, в результате обстрелов противника никто не пострадал.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах области минувшие сутки и ночь прошли относительно спокойно, отметил Ким.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно. Оккупанты с начала войны не обстреливали Николаев только 44 дня, сообщили в мэрии 4 ноября.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Николаевская область, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, Очаков, Виталий Ким, российские оккупанты
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