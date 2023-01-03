В Николаевской области СБУ нашла пыточную, которую устроили российские оккупанты

Пыточную обустроили в захваченном частном доме в на то время оккупированном поселке Александровка.

"В застенках рашисты насильно держали и жестоко пытали местных жителей, отказавшихся сотрудничать с врагом. Из людей пытались выбить адреса пребывания украинских патриотов, в частности участников движения сопротивления. Пострадавших душили полиэтиленовыми пакетами, избивали тяжелыми предметами и применяли электрошокер", – говорится в сообщении.

Во время осмотра правоохранители обнаружили орудия пыток.

"Кроме того, установлены украинские граждане, которых рашисты в течение месяца незаконно удерживали и пытали", – сообщили в СБУ.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).