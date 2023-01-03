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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Николаевской области СБУ нашла пыточную, которую устроили российские оккупанты

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Оккупанты, по данным следствия, обустроили пыточную в частном доме
Оккупанты, по данным следствия, обустроили пыточную в частном доме
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности Украины обнаружила пыточную, которую устроили российские военные во время оккупации Николаевской области. Об этом сообщил пресс-центр СБУ 3 января.

Пыточную обустроили в захваченном частном доме в на то время оккупированном поселке Александровка.

"В застенках рашисты насильно держали и жестоко пытали местных жителей, отказавшихся сотрудничать с врагом. Из людей пытались выбить адреса пребывания украинских патриотов, в частности участников движения сопротивления. Пострадавших душили полиэтиленовыми пакетами, избивали тяжелыми предметами и применяли электрошокер", – говорится в сообщении.

Во время осмотра правоохранители обнаружили орудия пыток.

"Кроме того, установлены украинские граждане, которых рашисты в течение месяца незаконно удерживали и пытали", – сообщили в СБУ.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказывал, что в Херсонской области оккупанты применяли такие масштабы пыток, которых не было даже в других оккупированных ими районах. Он также сообщал, что в одной из тюрем была отдельная камера, где держали подростков.

По данным Офиса генпрокурора на 23 декабря 2022 года, на деоккупированных территориях Украины после ухода российских войск выявили 54 места жестокого обращения с населением, так называемых пыточных. В Единый реестр досудебных расследований внесено 5079 уголовных правонарушений по фактам пыток, причинения телесных повреждений или иного бесчеловечного обращения в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, СБУ, Украина, пытки, Николаевская область, война России против Украины
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