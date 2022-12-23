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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На деоккупированных территориях после ухода российских оккупантов обнаружили 54 пыточных – Офис генпрокурора

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Россияне устраивали пыточные на оккупированных территориях
Россияне устраивали пыточные на оккупированных территориях
Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

На деоккупированных территориях Украины после ухода российских войск выявили 54 места жестокого обращения с населением, так называемых пыточных. Об этом сообщил Офис генпрокурора в ответ на запрос Центра прав человека ZMINA, ответ был опубликован 23 декабря.

В Единый реестр досудебных расследований внесено 5079 уголовных правонарушений по фактам пыток, причинения телесных повреждений или иного бесчеловечного обращения в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Сейчас ведется досудебное расследование в 855 уголовных производствах по военным преступлениям против детей, которые связаны с вооруженной агрессией РФ против Украины, в том числе 10 – по фактам сексуального насилия.

По состоянию на 19 декабря в ЕРДР зарегистрировано 54 607 преступлений, связанных с агрессией РФ, в том числе 52 879 по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказывал, что в Херсонской области оккупанты применяли такие масштабы пыток, которых не было даже в других оккупированных ими районах. Он также сообщал, что в одной из тюрем была отдельная камера, где держали подростков.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, пытки, преступление, война России против Украины, Офис генпрокурора
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