На деоккупированных территориях после ухода российских оккупантов обнаружили 54 пыточных – Офис генпрокурора

В Единый реестр досудебных расследований внесено 5079 уголовных правонарушений по фактам пыток, причинения телесных повреждений или иного бесчеловечного обращения в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Сейчас ведется досудебное расследование в 855 уголовных производствах по военным преступлениям против детей, которые связаны с вооруженной агрессией РФ против Украины, в том числе 10 – по фактам сексуального насилия.

По состоянию на 19 декабря в ЕРДР зарегистрировано 54 607 преступлений, связанных с агрессией РФ, в том числе 52 879 по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).