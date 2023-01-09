Оккупанты обстреляли Очаков, есть раненые. Взрывы были слышны в Николаеве

"Обстрел Очакова, пять вызовов 103 (скорая помощь. – "ГОРДОН"). Повреждена больница, много окон и дверей, на территории больницы пострадавших нет", – написал Ким.
Глава полиции Николаевской области Сергей Шайхет уточнил, что, предварительно, три человека ранены. В общей сложности по результатам обстрелов повреждено около 50 объектов – в основном дома и квартиры, написал он в Telegram.
Взрывы слышали и в Николаеве. Однако мэр города Александр Сенкевич сообщил, что на территории города прилетов не зафиксировано. "Ждем подробную информацию от военных", – написал он в Telegram.
Оккупанты 9 января с утра уже обстреливали Очаков – были зафиксированы удары по акватории.
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно. Оккупанты с начала войны не обстреливали Николаев только 44 дня, сообщили в мэрии 4 ноября.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.