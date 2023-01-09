Оккупанты обстреляли Очаков, есть раненые. Взрывы были слышны в Николаеве

"Обстрел Очакова, пять вызовов 103 (скорая помощь. – "ГОРДОН"). Повреждена больница, много окон и дверей, на территории больницы пострадавших нет", – написал Ким.

Глава полиции Николаевской области Сергей Шайхет уточнил, что, предварительно, три человека ранены. В общей сложности по результатам обстрелов повреждено около 50 объектов – в основном дома и квартиры, написал он в Telegram.

Взрывы слышали и в Николаеве. Однако мэр города Александр Сенкевич сообщил, что на территории города прилетов не зафиксировано. "Ждем подробную информацию от военных", – написал он в Telegram.

Оккупанты 9 января с утра уже обстреливали Очаков – были зафиксированы удары по акватории.