В Николаевской области сбит российский беспилотник – воздушное командование "Юг"

"В Николаевской области враг продолжает проводить воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов, а подразделения воздушного командования "Юг" точно их уничтожают. 9 января около 9.00 на подлете с моря в Очаковский порт силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" ликвидирован российский ударно-разведывательный беспилотник оперативно-тактического уровня", – говорится в сообщении.
В ВК "Восток" отметили, что аналогичный беспилотник был сбит и 7 января.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 9 января 2023 года, составили около 111 760 военных, 3080 танков, 285 самолетов, 275 вертолетов, 1856 БПЛА оперативно-тактического уровня и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".