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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Николаевской области сбит российский беспилотник – воздушное командование "Юг"

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ВСУ сбили беспилотник
ВСУ сбили беспилотник
Фото: Повітряне командування "Південь" / Facebook

Украинские военные сбили российский беспилотник в Николаевской области. Об этом сообщило в Facebook воздушное командование "Юг" Воздушных сил Вооруженных сил Украины 9 января.

"В Николаевской области враг продолжает проводить воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов, а подразделения воздушного командования "Юг" точно их уничтожают. 9 января около 9.00 на подлете с моря в Очаковский порт силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" ликвидирован российский ударно-разведывательный беспилотник оперативно-тактического уровня", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/PvKPivden/posts/pfbid0GFgXCYLwxbcq1mQYKK89ihXjcdFfR6YJc7ExvxxXzJUoZCQcxuSB9qNhYd3GYJeel

В ВК "Восток" отметили, что аналогичный беспилотник был сбит и 7 января.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 9 января 2023 года, составили около 111 760 военных3080 танков, 285 самолетов, 275 вертолетов, 1856 БПЛА оперативно-тактического уровня и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, ПВО, Николаевская область, беспилотники, война России против Украины, потери армии России
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