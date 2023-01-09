В Николаевской области сбит российский беспилотник – воздушное командование "Юг"

"В Николаевской области враг продолжает проводить воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов, а подразделения воздушного командования "Юг" точно их уничтожают. 9 января около 9.00 на подлете с моря в Очаковский порт силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" ликвидирован российский ударно-разведывательный беспилотник оперативно-тактического уровня", – говорится в сообщении.

В ВК "Восток" отметили, что аналогичный беспилотник был сбит и 7 января.