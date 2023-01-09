Украинские военные за сутки уничтожили почти 600 оккупантов и сбили три российских вертолета – Генштаб ВСУ

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 590 российских захватчиков.
Другие потери армии РФ в Украине составили:
В Генштабе отметили, что данные уточняются.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
Генеральный штаб ВСУ в конце декабря 2022 года отмечал, что противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.