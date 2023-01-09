Украинские военные за сутки уничтожили почти 600 оккупантов и сбили три российских вертолета – Генштаб ВСУ

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 590 российских захватчиков.

Другие потери армии РФ в Украине составили:

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Генеральный штаб ВСУ в конце декабря 2022 года отмечал, что противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.