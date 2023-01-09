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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные за сутки уничтожили почти 600 оккупантов и сбили три российских вертолета – Генштаб ВСУ

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Наиболее активные боевые действия сейчас идут в Донецкой области
Наиболее активные боевые действия сейчас идут в Донецкой области
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили около 111 760 российских оккупантов. Об этом 9 января в Fаcebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 590 российских захватчиков.

Другие потери армии РФ в Украине составили:

  • танки – 3080 (+11);
  • боевые бронированные машины – 6147 (+17);
  • артиллерийские системы – 2069 (+4);
  • РСЗО – 434 (+3);
  • средства ПВО – 217;
  • самолеты – 285;
  • вертолеты – 275 (+3);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1856 (+7);
  • крылатые ракеты – 723;
  • корабли / катера – 16;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 4809 (+8);
  • специальная техника – 183.

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0hDUq3JsBMd5wtH1C8p4nfx14m6U9AVRVNxChV1iU6Zx8ggj2EeZDUu2Xd3uHmtXzl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Генеральный штаб ВСУ в конце декабря 2022 года отмечал, что противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины, потери армии России
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