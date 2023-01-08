Данилов назвал один из городов, где РФ намерена собирать дроны-камикадзе

Данилов отметил, что когда в Украине начали сбивать иранские Shahed, то обратили внимание на комплектацию. По словам секретаря СНБО, среди деталей БПЛА была продукция компаний, "которые не должны были поставлять эти комплектующие в Иран".

"Как они там на тот момент оказались – я думаю, много разведок этим вопросом занимаются сейчас, выясняют, как это произошло. Но после как это стало публично известно – я не думаю, что компании, которые это делали, продолжат делать это. Из чего они будут собирать свои дроны – это большой вопрос. Будет ли замена тем вещам, которые были запроектированные первично в этом изделии? Это такая... проблема. Мы понимаем, что там происходит. Мы знаем место, одно из них называется Тольятти, где они собираются это делать. Есть и другие города. Наша разведка во многих вопросах работает просто безупречно, и мы понимаем заранее, какие шаги они могут отрабатывать", – рассказал Данилов.