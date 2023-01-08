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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов назвал один из городов, где РФ намерена собирать дроны-камикадзе

Данилов: Из чего они будут собирать свои дроны это большой вопрос
Данилов: Из чего они будут собирать свои дроны – это большой вопрос
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Россия намерена наладить производство дронов-каимкадзе в городе Тольятти. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал в интервью каналу "Ми – Україна", которое вышло 7 января.

Данилов отметил, что когда в Украине начали сбивать иранские Shahed, то обратили внимание на комплектацию. По словам секретаря СНБО, среди деталей БПЛА была продукция компаний, "которые не должны были поставлять эти комплектующие в Иран". 

"Как они там на тот момент оказались – я думаю, много разведок этим вопросом занимаются сейчас, выясняют, как это произошло. Но после как это стало публично известно – я не думаю, что компании, которые это делали, продолжат делать это. Из чего они будут собирать свои дроны – это большой вопрос. Будет ли замена тем вещам, которые были запроектированные первично в этом изделии? Это такая... проблема. Мы понимаем, что там происходит. Мы знаем место, одно из них называется Тольятти, где они собираются это делать. Есть и другие города. Наша разведка во многих вопросах работает просто безупречно, и мы понимаем заранее, какие шаги они могут отрабатывать", – рассказал Данилов. 

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум три вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed-136 в свои цвета и назвали "Герань-2", Shahed-131 получил в российской армии название "Герань-1".

По информации спикера командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, с 11 сентября по 28 декабря было сбито около 430 дронов-камикадзе оккупантов (и около 420 ракет).

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Иран, СНБО, беспилотники, Тольятти, война России против Украины, Алексей Данилов
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