В Днепропетровской области ВСУ сбили российский дрон

Мэр Каменского сообщил, что есть разрушения, но люди не пострадали Фото: Міський голова Андрій Білоусов / Telegram

По его словам, утром в городе были слышны взрывы.

"ПВО уничтожило вражеский БПЛА над городом. Обошлось без жертв и пострадавших", – написал Билоусов.

Он отметил, что после падения частей сбитого дрона есть повреждения, на месте уже работаютспасательные службы.