В Днепропетровской области ВСУ сбили российский дрон

По его словам, утром в городе были слышны взрывы.
"ПВО уничтожило вражеский БПЛА над городом. Обошлось без жертв и пострадавших", – написал Билоусов.
Он отметил, что после падения частей сбитого дрона есть повреждения, на месте уже работаютспасательные службы.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.