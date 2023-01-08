Гуменюк: Над Кинбурнской косой нет контроля ни у одной из сторон, это линия фронта

"Ситуация достаточно сложная. Опять же и погода не способствует такому легкому завершению и кратковременности этой операции. Также это связано с Кинбурнской косой. Потому что продолжается там присутствие врага, продолжаются атаки на противоположный берег. Также с островами еще продолжается боевая работа, и контроля абсолютного нет ни одна из сторон. Это и есть линия разграничения, линия фронта, где идут бои", – сказала она.

В целом на юге критических изменений на фронте нет, добавила Гуменюк. Силы обороны работают над уничтожением мощностей российских войск в районах по линии разграничения в их так называемых тыловых районах.

"Мы больше работаем над истреблением вражеских. Хотя, как характеризует командование, глубокого тыла для них уже нет. Для них уже практически всюду на левом берегу есть боевая работа. И сюрпризы происходят даже за спинами", – сказала Гуменюк.