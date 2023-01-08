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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гуменюк: Над Кинбурнской косой нет контроля ни у одной из сторон, это линия фронта

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Оккупанты все еще остаются на Кинбурнской косе
Оккупанты все еще остаются на Кинбурнской косе
Фото: wikipedia.org

Российские войска до сих пор присутствуют на Кинбурнской косе в Николаевской области, завершить операцию по ее деоккупации мешает и погода. Об этом сообщила 8 января глава объединенного пресс-центра сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада".

"Ситуация достаточно сложная. Опять же и погода не способствует такому легкому завершению и кратковременности этой операции. Также это связано с Кинбурнской косой. Потому что продолжается там присутствие врага, продолжаются атаки на противоположный берег. Также с островами еще продолжается боевая работа, и контроля абсолютного нет ни одна из сторон. Это и есть линия разграничения, линия фронта, где идут бои", – сказала она.

В целом на юге критических изменений на фронте нет, добавила Гуменюк. Силы обороны работают над уничтожением мощностей российских войск в районах по линии разграничения в их так называемых тыловых районах.

"Мы больше работаем над истреблением вражеских. Хотя, как характеризует командование, глубокого тыла для них уже нет. Для них уже практически всюду на левом берегу есть боевая работа. И сюрпризы происходят даже за спинами", – сказала Гуменюк.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения – с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно. Оккупанты с начала войны не обстреливали Николаев только 44 дня, сообщили в мэрии 4 ноября.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.

10 декабря Ким сообщал, что на Кинбурнской косе не осталось гражданского населения.

Теги: Николаевская область, российская агрессия, война России против Украины, Наталья Гуменюк, российские оккупанты
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