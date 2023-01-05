Россияне меняют тактику ударов по Украине – ОК "Юг"

"Мы наблюдаем общую смену тактики врага. Это массированные и комбинированные удары, потому что остатки оружия, которое призвано терроризировать и запугивать всю территорию Украины, критически уменьшилось. По некоторым позициям они уже переступили критический рубеж неприкосновенного запаса. Поэтому они применяют комбинированные удары", – сказала она.

По словам Гуменюк, россияне также рассчитывают, что комбинированные виды вооружения в одном массированном ударе приведут к истощению украинской противовоздушной оброны.

"Хотя наша ПВО в этом году доказывает, что она имеет 1100%-ный результат сбивания", – добавила она.