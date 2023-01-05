Россияне меняют тактику ударов по Украине – ОК "Юг"

"Мы наблюдаем общую смену тактики врага. Это массированные и комбинированные удары, потому что остатки оружия, которое призвано терроризировать и запугивать всю территорию Украины, критически уменьшилось. По некоторым позициям они уже переступили критический рубеж неприкосновенного запаса. Поэтому они применяют комбинированные удары", – сказала она.
По словам Гуменюк, россияне также рассчитывают, что комбинированные виды вооружения в одном массированном ударе приведут к истощению украинской противовоздушной оброны.
"Хотя наша ПВО в этом году доказывает, что она имеет 1100%-ный результат сбивания", – добавила она.
За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.
По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.
Одна из целей запусков Россией дронов Shahed – истощение украинской ПВО, считают Воздушные силы ВСУ. 1-го и 2 января силы противовоздушной обороны сбили все 84 дрона, которыми Россия атаковала Украину, это рекордный результат, сообщали в ВС ВСУ.