Оккупанты два раза за сутки обстреляли акваторию возле Очакова – ОВА

"Вчера, 5 января, в 8.53 и 22.58 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины", – написал Ким.

По данным главы ОВА, в результате обстрела никто не пострадал.

Ким отметил, что в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах области сутки прошли относительно спокойно.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно. Оккупанты с начала войны не обстреливали Николаев только 44 дня, сообщили в мэрии 4 ноября.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.