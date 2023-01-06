ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты два раза за сутки обстреляли акваторию возле Очакова – ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным Кима, в результате обстрела никто не пострадал
По данным Кима, в результате обстрела никто не пострадал
Фото: depositphotos.com

Российские оккупанты за минувшие сутки дважды обстреляли акваторию возле Очакова Николаевской области. Об этом 6 января в Telegram сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

"Вчера, 5 января, в 8.53 и 22.58 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины", – написал Ким.

По данным главы ОВА, в результате обстрела никто не пострадал.

Ким отметил, что в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах области сутки прошли относительно спокойно.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно. Оккупанты с начала войны не обстреливали Николаев только 44 дня, сообщили в мэрии 4 ноября.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Николаевская область, обстрелы, война России против Украины, Очаков, Виталий Ким, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Особенно нравится реакция людей, которые меня узнают". 45-летний украинский актер Лукьянов стал таксистом
"Особенно нравится реакция людей, которые меня узнают". 45-летний украинский актер Лукьянов стал таксистом
"Есть вещи, которые нельзя было делать". Остапчук после развода со второй женой заявил, что сожалеет о скандалах с первой супругой
"Есть вещи, которые нельзя было делать". Остапчук после развода со второй женой заявил, что сожалеет о скандалах с первой супругой
"Ты выглядишь так красиво. Эта улыбка!" Херли снялась со своими питомцами
"Ты выглядишь так красиво. Эта улыбка!" Херли снялась со своими питомцами
Эдвард Нортон оказался родственником Покахонтас
Эдвард Нортон оказался родственником Покахонтас
"Опасались, что будет злой мачехой". Принц Гарри и принц Уильям уговаривали отца не жениться на Камилле – СМИ
"Опасались, что будет злой мачехой". Принц Гарри и принц Уильям уговаривали отца не жениться на Камилле – СМИ
49-летняя Клум снялась без нижнего белья в полный рост
49-летняя Клум снялась без нижнего белья в полный рост
Никитюк показала, как ей делают массаж маслом
Никитюк показала, как ей делают массаж маслом
Британский рабочий разобрался, что означают пещерные рисунки, которым более 20 тыс. лет. Его исследование опубликовал археологический журнал
Британский рабочий разобрался, что означают пещерные рисунки, которым более 20 тыс. лет. Его исследование опубликовал археологический журнал
Возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак показала живот под прозрачной тканью
Возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак показала живот под прозрачной тканью
"Непревзойденная женщина". Loboda снялась в постели. Фото
"Непревзойденная женщина". Loboda снялась в постели. Фото
"Две устрицы". Ясинский высказался о братьях Меладзе и рассказал, как старший из них, использовав Лободу, называл ее "недоразумением"
"Две устрицы". Ясинский высказался о братьях Меладзе и рассказал, как старший из них, использовав Лободу, называл ее "недоразумением"
"Ты просто огонь, девочка", "Такая красивая и чувственная". Кэтрин Винник снялась без белья в топе с застежкой в виде кольца
"Ты просто огонь, девочка", "Такая красивая и чувственная". Кэтрин Винник снялась без белья в топе с застежкой в виде кольца
"Там, куда я отправлюсь, я манал становиться героем посмертно – не дождетесь". Защищающий Украину поэт Полежака объявил сбор на тепловизор
"Там, куда я отправлюсь, я манал становиться героем посмертно – не дождетесь". Защищающий Украину поэт Полежака объявил сбор на тепловизор
"Девушка одета по погоде". Grosu снялась в белье в полный рост
"Девушка одета по погоде". Grosu снялась в белье в полный рост
"Ожиданием своим ты меня спасла". Парамедик Пташка снялась вместе со своей матерью
"Ожиданием своим ты меня спасла". Парамедик Пташка снялась вместе со своей матерью
Королю Великобритании Чарльзу III нравилось шутить, что не он является настоящии отцом принца Гарри – СМИ
Королю Великобритании Чарльзу III нравилось шутить, что не он является настоящии отцом принца Гарри – СМИ
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Такого даже при брежневском маразме не было". Пропагандистский канал в РФ в первый день нового года показывал старые записи с Михалковым (261551)
2
42-летний защитник "Азовстали" Дианов: Очень много женщин ухаживает. И самое главное – начали ухаживать старые знакомые (234477)
3
Дианов о дочери: Мы очень бедные были. Проходим мимо магазина с игрушками – смотрю, она что-то хочет, но ничего не просила (105991)
4
Валерий Меладзе после угроз лишить его гражданства РФ публично оправдался за слова "Героям слава!" (98632)
5
"Надя беременна?", "У вас будет ребенок". В сети обсуждают заявление нового бойфренда Дорофеевой (83717)
6
Никитюк в лосинах с кружевными вставками развела ноги для селфи (83466)
7
Дочь Ющенко в день 18-летия сына выложила в сеть редкие семейные фото (71383)
8
"Прикольный купальник, особенно трусики". Лебедь показала свой "лыжный купальник" (35781)
 
 
 
 