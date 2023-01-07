ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты 6 января обстреливали акваторию Очаковской общины – Ким

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ким сообщил о российском обстреле Николаевской области
Ким сообщил о российском обстреле Николаевской области
Фото: Віталій Кім - голова Миколаївської ОДА / Facebook

Российские оккупанты 6 января обстреляли Очакоковскую общину Николаевской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким в Telegram 7 января.

"Вчера, 6 января, в 10.20 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины", – написал он.

Ким отметил, что пострадавших нет.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно. Оккупанты с начала войны не обстреливали Николаев только 44 дня, сообщили в мэрии 4 ноября.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Николаевская область, обстрелы, война России против Украины, Очаков, Виталий Ким
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Горбунов на Рождество надел вышиванку за 11 тыс. грн, как у Зеленского. Фото
Горбунов на Рождество надел вышиванку за 11 тыс. грн, как у Зеленского. Фото
Ефросинина о Зеленских: Елена никогда не хотела публичности. Она была невидимой опорой за спиной Володи. И вот за ней наблюдать интересно
Ефросинина о Зеленских: Елена никогда не хотела публичности. Она была невидимой опорой за спиной Володи. И вот за ней наблюдать интересно
Вторая экс-супруга Остапчука высказалась после того, как он заявил, что сожалеет о том, как поступил с первой женой
Вторая экс-супруга Остапчука высказалась после того, как он заявил, что сожалеет о том, как поступил с первой женой
В Ужгороде установили скульптуру "Профессор из окопа" в честь защищающего Украину преподавателя Шандора из Ужгородского университета
В Ужгороде установили скульптуру "Профессор из окопа" в честь защищающего Украину преподавателя Шандора из Ужгородского университета
Осадчая показала старшего сына, который вернулся в Украину из США
Осадчая показала старшего сына, который вернулся в Украину из США
"Настоящая красавица", "Новая прическа?" Зеленская снялась в платье-вышиванке
"Настоящая красавица", "Новая прическа?" Зеленская снялась в платье-вышиванке
  Вышел тизер украинской комедии-караоке "Похороны Путина" с участием Арестовича и Горбунова. Видео
  Вышел тизер украинской комедии-караоке "Похороны Путина" с участием Арестовича и Горбунова. Видео
Довбик показал снимки с крещения пятимесячной дочери
Довбик показал снимки с крещения пятимесячной дочери
alyona alyona показала своих родителей
alyona alyona показала своих родителей
Свитолина спустя почти три месяца после родов возобновила пробежки
Свитолина спустя почти три месяца после родов возобновила пробежки
"Наверное, из "Пьяной вишни" вышла. Настроение ого-го!", "Судя по вашей одежде, в Трускавце лето". В сети обсуждают прогулку Никитюк
"Наверное, из "Пьяной вишни" вышла. Настроение ого-го!", "Судя по вашей одежде, в Трускавце лето". В сети обсуждают прогулку Никитюк
"Относилась, как к молодому жеребцу". Принц Гарри рассказал о женщине, с которой у него был первый секс – СМИ
"Относилась, как к молодому жеребцу". Принц Гарри рассказал о женщине, с которой у него был первый секс – СМИ
Дорофеева снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото
Дорофеева снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото
49-летняя Клум в маске дождевого червя показала тело в мокром бикини. Видео
49-летняя Клум в маске дождевого червя показала тело в мокром бикини. Видео
  "Если тебе нужна мотивация – вот она". Анита Луценко показала упражнения, которые можно выполнять дома, лежа на диване. Видео
  "Если тебе нужна мотивация – вот она". Анита Луценко показала упражнения, которые можно выполнять дома, лежа на диване. Видео
74-летняя Мэй Маск показала, как выглядит без макияжа
74-летняя Мэй Маск показала, как выглядит без макияжа
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Такого даже при брежневском маразме не было". Пропагандистский канал в РФ в первый день нового года показывал старые записи с Михалковым (325337)
2
Никитюк в лосинах с кружевными вставками развела ноги для селфи (150157)
3
Дорофеева снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото (79772)
4
"Две устрицы". Ясинский высказался о братьях Меладзе и рассказал, как старший из них, использовав Лободу, называл ее "недоразумением" (70335)
5
49-летняя Клум снялась без нижнего белья в полный рост (67659)
6
"Прикольный купальник, особенно трусики". Лебедь показала свой "лыжный купальник" (65228)
7
Возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак показала живот под прозрачной тканью (63556)
8
"Настоящая красавица", "Новая прическа?" Зеленская снялась в платье-вышиванке (57211)
 
 
 
 