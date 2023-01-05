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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ установила более 6 тыс. организаторов псевдореферендумов во время полномасштабного вторжения

Часть фигурантов находится на оккупированной территории, но СБУ "знает о местах их пребывания и маршрутах перемещения", заявили в спецслужбе
Часть фигурантов находится на оккупированной территории, но СБУ "знает о местах их пребывания и маршрутах перемещения", заявили в спецслужбе
Фото: EPA

СБУ с начала полномасштабной войны идентифицировала более 6 тыс. организаторов псевдореферендумов в оккупированных районах Украины. Об этом сообщил пресс-центр СБУ 5 января.

Также СБУ инициировала применение санкций СНБО в отношении почти 100 подконтрольных РФ "иностранных наблюдателей", с помощью которых Кремль пытался легализовать проведение и "результаты" фейковых референдумов. 

"По данным следствия, все разоблаченные фигуранты способствовали проведению незаконных мероприятий по фейковому "присоединению" оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей в состав России", – говорится в сообщении. 

В СБУ привели примеры идентификации и задержаний представителей "избирательных комиссий" и других организаторов "референдумов". 

В частности, в Донецкой области СБУ установила всех представителей так называемой "общественной палаты "ДНР", которые направили обращение к главарю террористов Денису Пушилину с требованием немедленного отделения региона от Украины и присоединением к РФ. 

"Часть разоблаченных вражеских приспешников скрывается от правосудия во временно захваченных районах Украины. Однако СБУ знает о местах их пребывания и маршрутах перемещения и проводит комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности",  – заявили в спецслужбе. 

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России.

Оккупанты также провели так называемый референдум на захваченной части Николаевской области, которую они "присоединили" к Херсонской. Жители временно оккупированной Снигиревки выходили на митинг против проведения у них российского псевдоголосования.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий.

О непризнании результатов псевдореферендумов заявил ряд стран. ООН также осудила проведение "референдумов" оккупантами. Против России ввели новые экономические санкции СШАВеликобритания и Канада.

29 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины. 30 сентября Путин в Кремле подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

В ноябре украинские военные освободили часть Херсонской области, включая областной центр, и практически всю остававшуюся под оккупацией часть Николаевской области.

ВСУ продолжают деоккупировать временно захваченные РФ территории.

Теги: СБУ, Луганская область, санкции, референдум, Донецкая область, СНБО, оккупация, Херсонская область, аннексия, Запорожская область, Николаевская область, ДНР, война России против Украины, ЛДНР
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