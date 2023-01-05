СБУ установила более 6 тыс. организаторов псевдореферендумов во время полномасштабного вторжения

Также СБУ инициировала применение санкций СНБО в отношении почти 100 подконтрольных РФ "иностранных наблюдателей", с помощью которых Кремль пытался легализовать проведение и "результаты" фейковых референдумов.
"По данным следствия, все разоблаченные фигуранты способствовали проведению незаконных мероприятий по фейковому "присоединению" оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей в состав России", – говорится в сообщении.
В СБУ привели примеры идентификации и задержаний представителей "избирательных комиссий" и других организаторов "референдумов".
В частности, в Донецкой области СБУ установила всех представителей так называемой "общественной палаты "ДНР", которые направили обращение к главарю террористов Денису Пушилину с требованием немедленного отделения региона от Украины и присоединением к РФ.
"Часть разоблаченных вражеских приспешников скрывается от правосудия во временно захваченных районах Украины. Однако СБУ знает о местах их пребывания и маршрутах перемещения и проводит комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности", – заявили в спецслужбе.
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России.
Оккупанты также провели так называемый референдум на захваченной части Николаевской области, которую они "присоединили" к Херсонской. Жители временно оккупированной Снигиревки выходили на митинг против проведения у них российского псевдоголосования.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий.
О непризнании результатов псевдореферендумов заявил ряд стран. ООН также осудила проведение "референдумов" оккупантами. Против России ввели новые экономические санкции США, Великобритания и Канада.
29 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины. 30 сентября Путин в Кремле подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
В ноябре украинские военные освободили часть Херсонской области, включая областной центр, и практически всю остававшуюся под оккупацией часть Николаевской области.
ВСУ продолжают деоккупировать временно захваченные РФ территории.