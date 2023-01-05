СБУ установила более 6 тыс. организаторов псевдореферендумов во время полномасштабного вторжения

Часть фигурантов находится на оккупированной территории, но СБУ "знает о местах их пребывания и маршрутах перемещения", заявили в спецслужбе Фото: EPA

Также СБУ инициировала применение санкций СНБО в отношении почти 100 подконтрольных РФ "иностранных наблюдателей", с помощью которых Кремль пытался легализовать проведение и "результаты" фейковых референдумов.

"По данным следствия, все разоблаченные фигуранты способствовали проведению незаконных мероприятий по фейковому "присоединению" оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей в состав России", – говорится в сообщении.

В СБУ привели примеры идентификации и задержаний представителей "избирательных комиссий" и других организаторов "референдумов".

В частности, в Донецкой области СБУ установила всех представителей так называемой "общественной палаты "ДНР", которые направили обращение к главарю террористов Денису Пушилину с требованием немедленного отделения региона от Украины и присоединением к РФ.

"Часть разоблаченных вражеских приспешников скрывается от правосудия во временно захваченных районах Украины. Однако СБУ знает о местах их пребывания и маршрутах перемещения и проводит комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности", – заявили в спецслужбе.