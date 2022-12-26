Россия планирует провести выборы в оккупированных регионах в следующем году, несмотря на войну – СМИ

Организацией выборов на оккупированных территориях занимается управление президента РФ по внутренней политике, для которого "сейчас это главная задача", говорят источники Фото: EPA

По данным "Ведомостей", АП обсуждает с юристами "сценарии, при которых можно было бы провести выборы в законодательные собрания", даже если "военное положение" в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях сохранится к сентябрю 2023 года, когда в РФ должны пройти региональные выборы.

Издание ссылается на несколько источников: близкие к АП; в "руководстве одного из новых регионов" и в "Единой России".

Один из обсуждаемых вариантов – сокращение для оккупированных регионов сроков избирательных действий на треть. Как утверждает источник, близкий к АП, такая идея обсуждалась на площадке рабочей группы по изменению избирательного законодательства, которую возглавляет первый замруководителя администрации Сергей Кириенко.

По закону решение о назначении региональных выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Сроки могут быть сокращены в случае повторных или досрочных выборов.

По информации "Ведомостей", обсуждается возможность использовать одну из этих норм либо внести поправку "под новые регионы". В этом случае избирательная кампания может начаться в июле, а не в начале июня 2023 года.

Второй вариант – внесение поправок в закон о военном положении, которые позволят проводить выборы, рассказал собеседник в "Единой России". Сейчас закон о военном положении прямо запрещает проводить выборы или плебисцит на территориях, где оно действует. В то же время источник отметил, что "референдумы" на захваченных территориях Украины, "по сути, проводились в таких же условиях".

Но еще один собеседник, близкий к АП, сказал, что "пока такие поправки не разрабатываются". По его словам, решение, скорее всего, будут искать в рамках избирательного права, чтобы "не трогать закон о военном положении".

Выборы на захваченных территориях в любом случае пройдут в 2023 году, "в том числе чтобы продемонстрировать легитимность власти", заявил источник, близкий к Госдуме. Организацией процесса занимается управление президента по внутренней политике, для которого "сейчас это главная задача", подчеркнул он.

Подбор кандидатов пока не начался, говорит федеральный чиновник. По его мнению, это вопрос ближайших месяцев. Источник, близкий к Госдуме, полагает, что ставка будет сделана прежде всего на местных политиков и общественников, однако, по его словам, "таких не всегда просто найти".