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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия планирует провести выборы в оккупированных регионах в следующем году, несмотря на войну – СМИ

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Организацией выборов на оккупированных территориях занимается управление президента РФ по внутренней политике, для которого "сейчас это главная задача", говорят источники
Организацией выборов на оккупированных территориях занимается управление президента РФ по внутренней политике, для которого "сейчас это главная задача", говорят источники
Фото: EPA

В администрации президента РФ обсуждают возможность проведения выборов на оккупированных территориях четырех областей Украины в сентябре 2023 года, даже в случае сохранения военного положения. Об этом написало издание "Ведомости" со ссылкой на собственные источники.

По данным "Ведомостей", АП обсуждает с юристами "сценарии, при которых можно было бы провести выборы в законодательные собрания", даже если "военное положение" в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях сохранится к сентябрю 2023 года, когда в РФ должны пройти региональные выборы.

Издание ссылается на несколько источников: близкие к АП; в "руководстве одного из новых регионов" и в "Единой России".

Один из обсуждаемых вариантов – сокращение для оккупированных регионов сроков избирательных действий на треть. Как утверждает источник, близкий к АП, такая идея обсуждалась на площадке рабочей группы по изменению избирательного законодательства, которую возглавляет первый замруководителя администрации Сергей Кириенко.

По закону решение о назначении региональных выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Сроки могут быть сокращены в случае повторных или досрочных выборов.

По информации "Ведомостей", обсуждается возможность использовать одну из этих норм либо внести поправку "под новые регионы". В этом случае избирательная кампания может начаться в июле, а не в начале июня 2023 года.

Второй вариант – внесение поправок в закон о военном положении, которые позволят проводить выборы, рассказал собеседник в "Единой России". Сейчас закон о военном положении прямо запрещает проводить выборы или плебисцит на территориях, где оно действует. В то же время источник отметил, что "референдумы" на захваченных территориях Украины, "по сути, проводились в таких же условиях".

Но еще один собеседник, близкий к АП, сказал, что "пока такие поправки не разрабатываются". По его словам, решение, скорее всего, будут искать в рамках избирательного права, чтобы "не трогать закон о военном положении".

Выборы на захваченных территориях в любом случае пройдут в 2023 году, "в том числе чтобы продемонстрировать легитимность власти", заявил источник, близкий к Госдуме. Организацией процесса занимается управление президента по внутренней политике, для которого "сейчас это главная задача", подчеркнул он.

Подбор кандидатов пока не начался, говорит федеральный чиновник. По его мнению, это вопрос ближайших месяцев. Источник, близкий к Госдуме, полагает, что ставка будет сделана прежде всего на местных политиков и общественников, однако, по его словам, "таких не всегда просто найти".

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России.

Оккупанты также провели так называемый референдум на захваченной части Николаевской области, которую они "присоединили" к Херсонской. Жители временно оккупированной Снигиревки выходили на митинг против проведения у них российского псевдоголосования.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий.

О непризнании результатов псевдореферендумов заявил ряд стран. ООН также осудила проведение "референдумов" оккупантами. Против России ввели новые экономические санкции СШАВеликобритания и Канада.

29 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины. 30 сентября Путин в Кремле подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

В ноябре украинские военные освободили часть Херсонской области, включая областной центр, и практически всю остававшуюся под оккупацией часть Николаевской области.

Теги: Россия, выборы, референдум, Госдума, оккупация, Единая Россия, аннексия, Сергей Кириенко, местные выборы, война России против Украины
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