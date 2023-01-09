Очаков обстреляли из РСЗО, ранены не менее восьми человек. Фото

Оккупанты сегодня обстреляли Очаков дважды – с утра были зафиксированы удары по акватории, днем россияне ударили по городу.

В командовании "Юг" сообщили, что в результате атаки разрушены несколько административных зданий, повреждены жилые дома и городская больница.

По информации главы ОВА Виталия Кима, в медучреждения поступили уже восемь раненых. Троих отправили на лечение в Николаев.

"Раненые еще поступают", – добавил он.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что в Очакове повреждены более 100 домов – преимущественно окна и крыши.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно. Оккупанты с начала войны не обстреливали Николаев только 44 дня, сообщили в мэрии 4 ноября.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.