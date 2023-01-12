Генштаб ВСУ: Возрастает угроза ударов по Украине с территории Беларуси

"На территории Беларуси спланировано проведение совместного оперативного обучения вооруженных сил Российской Федерации и вооруженных сил Республики Беларусь под названием "Щит союза – 2023". В то же время вместо обучения "Центр-2023" запланировано провести маневры вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь "Запад-2023", – сообщил Громов.

Он отметил, что в обоих случаях на территории Беларуси будет развернута российская группировка войск. Исходя из этого, в течение этого года потенциальная угроза наступления вооруженных сил РФ с территории Беларуси будет сохраняться, сказал генерал.

"В настоящее время мер по формированию противником ударной – подчеркиваю – ударной группировки для возобновления наступательных действий с территории Республики Беларусь не наблюдается", – добавил Громов.

По словам генерала, на прошлой неделе на аэродром Мачулищи перебазировали по меньшей мере 10 вертолетов типа Ми-8 и Ми-24. Также ожидается перебазирование самолетов оперативно-тактической авиации на аэродромы Беларуси. Не исключаются полеты в воздушном пространстве Беларуси российских самолетов дальней авиации, отметил он.

"С учетом этого возрастает угроза ракетно-авиационных ударов, использования дронов-камикадзе по территории Украины из воздушного пространства Беларуси", – пояснил он.