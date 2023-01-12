Генштаб ВСУ: Возрастает угроза ударов по Украине с территории Беларуси

"На территории Беларуси спланировано проведение совместного оперативного обучения вооруженных сил Российской Федерации и вооруженных сил Республики Беларусь под названием "Щит союза – 2023". В то же время вместо обучения "Центр-2023" запланировано провести маневры вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь "Запад-2023", – сообщил Громов.
Он отметил, что в обоих случаях на территории Беларуси будет развернута российская группировка войск. Исходя из этого, в течение этого года потенциальная угроза наступления вооруженных сил РФ с территории Беларуси будет сохраняться, сказал генерал.
"В настоящее время мер по формированию противником ударной – подчеркиваю – ударной группировки для возобновления наступательных действий с территории Республики Беларусь не наблюдается", – добавил Громов.
По словам генерала, на прошлой неделе на аэродром Мачулищи перебазировали по меньшей мере 10 вертолетов типа Ми-8 и Ми-24. Также ожидается перебазирование самолетов оперативно-тактической авиации на аэродромы Беларуси. Не исключаются полеты в воздушном пространстве Беларуси российских самолетов дальней авиации, отметил он.
"С учетом этого возрастает угроза ракетно-авиационных ударов, использования дронов-камикадзе по территории Украины из воздушного пространства Беларуси", – пояснил он.
Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
10 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с лидером РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".
20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами.
В ГПСУ заявили 27 декабря, что пока не фиксируют создания в Беларуси наступательной группировки. По данным Генштаба ВСУ, Россия держит у границ с Украиной вдвое меньше военных, чем перед вторжением 24 февраля (22 тыс. против 45,5 тыс. оккупантов), при этом в Беларуси сейчас находится до 11 тыс. российских военных и более 400 единиц военной техники.