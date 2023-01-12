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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Вызывает сомнения". В Генштабе прокомментировали планы РФ по увеличению армии

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Громов рассказал, о чем говорят планы Кремля по реформированию армии
Громов рассказал, о чем говорят планы Кремля по реформированию армии
Фото: armyinform.com.ua

Планы России увеличить численность армии до 1,5 млн человек и сформировать 20 новых дивизий вызывают сомнения. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга в Military Media Center 12 января, который транслировался на YouTube-канале Военного телевидения Украины.

"Для реализации своих захватнических планов российским командованием анонсированы масштабные меры по реформированию вооруженных сил. В частности, увеличение общей численности до 1,5 млн человек и формирование не менее 20 новых дивизий", – сказал он.

По словам Громова, эти планы свидетельствуют о намерениях Кремля включиться в длительное противостояние и подготовку к ведению масштабных боевых действий.

Реализация этих планов потребует значительного времени и финансово-экономических ресурсов, отметил генерал.

"В то же время значительные потери в личном составе и вооружении и военной технике, действие международных санкций, а также анализ формирования соединений и воинских частей страны-агрессора с 2016 года и до настоящего времени вызывают сомнения, что запланированные противником организационно-штатные мероприятия будут завершены в определенные сроки", – сказал он.

Контекст:

Министр обороны России Сергей Шойгу 21 декабря заявил, что Кремль хочет довести численность армии РФ до 1,5 млн военных. Также он предложил создать группировку войск на северо-западе РФ из-за "стремления НАТО нарастить военный потенциал у границ России". 

Президент России Владимир Путин согласился с предложениями Шойгу по дальнейшим структурным изменениям в российских вооруженных силах.

Теги: Россия, армия РФ, российская агрессия, война России против Украины, российские военные, Алексей Громов
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