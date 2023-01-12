"Вызывает сомнения". В Генштабе прокомментировали планы РФ по увеличению армии

Громов рассказал, о чем говорят планы Кремля по реформированию армии Фото: armyinform.com.ua

"Для реализации своих захватнических планов российским командованием анонсированы масштабные меры по реформированию вооруженных сил. В частности, увеличение общей численности до 1,5 млн человек и формирование не менее 20 новых дивизий", – сказал он.

По словам Громова, эти планы свидетельствуют о намерениях Кремля включиться в длительное противостояние и подготовку к ведению масштабных боевых действий.

Реализация этих планов потребует значительного времени и финансово-экономических ресурсов, отметил генерал.

"В то же время значительные потери в личном составе и вооружении и военной технике, действие международных санкций, а также анализ формирования соединений и воинских частей страны-агрессора с 2016 года и до настоящего времени вызывают сомнения, что запланированные противником организационно-штатные мероприятия будут завершены в определенные сроки", – сказал он.