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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты продолжают наращивать военную группировку в Украине – Маляр

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Маляр рассказала об изменениях в составе войск РФ
Маляр рассказала об изменениях в составе войск РФ
Фото: armyinform.com.ua

Командование РФ усиливает группировку войск на территории Украины, перемещая мобилизованных с полигонов России и Беларуси в зону ведения боевых действий и приграничные районы. Об этом сообщила 12 января заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время брифинга в Military Media Center.

Оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия в Донецкой области. Высокая активность врага отмечается на бахмутском, лиманском и авдеевском направлениях, рассказала Маляр.

По ее словам, по состоянию на 10 января в составе российских оккупационных войск, с учетом оперативного резерва, действовало около 280 формирований, в то время как на прошлой неделе их было 250.

Также россияне проводят ротацию подразделений в составе региональной группировки войск на территории Беларуси.

Обстановка в районах ведения боевых действий остается сложной. В условиях отсутствия необходимого количества технически готовой боевой техники Кремль активно использует человеческий ресурс для достижения успехов на поле боя, отметила Маляр.

Контекст:

Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на наступлении на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.

Украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили, по данным на 21 января, около 113 390 российских оккупантов.

Теги: Донецкая область, армия РФ, Анна Маляр, российские военные, российские оккупанты
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