Оккупанты продолжают наращивать военную группировку в Украине – Маляр

Оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия в Донецкой области. Высокая активность врага отмечается на бахмутском, лиманском и авдеевском направлениях, рассказала Маляр.
По ее словам, по состоянию на 10 января в составе российских оккупационных войск, с учетом оперативного резерва, действовало около 280 формирований, в то время как на прошлой неделе их было 250.
Также россияне проводят ротацию подразделений в составе региональной группировки войск на территории Беларуси.
Обстановка в районах ведения боевых действий остается сложной. В условиях отсутствия необходимого количества технически готовой боевой техники Кремль активно использует человеческий ресурс для достижения успехов на поле боя, отметила Маляр.
Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на наступлении на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.
Украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили, по данным на 21 января, около 113 390 российских оккупантов.