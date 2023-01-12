Оккупанты продолжают наращивать военную группировку в Украине – Маляр

Маляр рассказала об изменениях в составе войск РФ Фото: armyinform.com.ua

Оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия в Донецкой области. Высокая активность врага отмечается на бахмутском, лиманском и авдеевском направлениях, рассказала Маляр.

По ее словам, по состоянию на 10 января в составе российских оккупационных войск, с учетом оперативного резерва, действовало около 280 формирований, в то время как на прошлой неделе их было 250.

Также россияне проводят ротацию подразделений в составе региональной группировки войск на территории Беларуси.

Обстановка в районах ведения боевых действий остается сложной. В условиях отсутствия необходимого количества технически готовой боевой техники Кремль активно использует человеческий ресурс для достижения успехов на поле боя, отметила Маляр.