В Донецкой области продолжаются обстрелы мирных городов и сел по всей линии фронта – ОВА

За сутки в Донецкой области прибавилось разрушенных домов из-за российских обстрелов Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

На горловском направлении один человек погиб в Парасковеевке Соледарской общины. Соледар также остается под интенсивными обстрелами. Накануне днем под обстрел попала Константиновская община – повреждена дорога.

На волновахском направлении россияне обстреляли Угледар – повредили шесть домов. Также под огонь попали окрестности Новоукраинки и Богоявленки.

На донецком направлении в течение суток россияне обстреливали Кураховскую общину. В Курахово оккупанты попали в админздание, три многоэтажки и на территорию предприятия. В Кураховке повредили двухэтажное здание и частный дом.

Утром начались новые обстрелы Курахово, их последствия еще предстоит установить. Кроме того, ночью зафиксированы обстрелы Марьинки, Авдеевки и окрестностей Очеретинской общины.

На лисичанском направлении разрушены три дома в Лимане, зафиксированы обстрелы Северска. Без пострадавших.