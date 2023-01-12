В Донецкой области продолжаются обстрелы мирных городов и сел по всей линии фронта – ОВА

На горловском направлении один человек погиб в Парасковеевке Соледарской общины. Соледар также остается под интенсивными обстрелами. Накануне днем под обстрел попала Константиновская община – повреждена дорога.
На волновахском направлении россияне обстреляли Угледар – повредили шесть домов. Также под огонь попали окрестности Новоукраинки и Богоявленки.
На донецком направлении в течение суток россияне обстреливали Кураховскую общину. В Курахово оккупанты попали в админздание, три многоэтажки и на территорию предприятия. В Кураховке повредили двухэтажное здание и частный дом.
Утром начались новые обстрелы Курахово, их последствия еще предстоит установить. Кроме того, ночью зафиксированы обстрелы Марьинки, Авдеевки и окрестностей Очеретинской общины.
На лисичанском направлении разрушены три дома в Лимане, зафиксированы обстрелы Северска. Без пострадавших.
Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на наступлении на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.
ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но наступление россиян на Донбассе продолжается, подчеркивал командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующий восточной группировкой войск Александр Сырский 4 января.
В район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны Украины, сообщил президент Владимир Зеленский 8 января.
Оккупанты 10–11 января заявляли, что захватили Соледар, но ВСУ опровергли это, бои за город продолжаются, РФ несет при этом большие потери, говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 11 января.