Пентагон: Под Бахмутом и в окрестностях Соледара очень интенсивные бои. Нет оснований полагать, что РФ сбавит обороты

Россия "очень ясно дала понять, что намерена продолжать попытки захватить и удерживать территорию Украины", отметили в Пентагоне Фото: depositphotos.com

Об этом на брифинге 10 января рассказал спикер Пентагона Пэт Райдер, его цитирует сайт минобороны США.

"Было много перестрелок, особенно в районе Соледара. Мы будем продолжать внимательно следить за этим. Но я не хочу спекулировать на этом этапе, каким может быть результат. Наше внимание и в дальнейшем будет сосредоточено на поддержке Украины и оказании ей помощи в сфере безопасности, необходимой для защиты своей страны", – отметил Райдер.

По его словам, Россия "очень ясно дала понять, что намерена продолжать попытки захватить и удерживать территорию Украины, о чем свидетельствует их вторжение".

"Поэтому у нас нет оснований полагать, что они сбавят обороты. В то же время Украина также ясно дала понять, что намерена защищать и вернуть свою территорию. И именно здесь мы сосредоточены на том, чтобы убедиться, что у них есть все необходимое для защиты своей страны и возвращения своей суверенной территории", – подчеркнул спикер Пентагона.