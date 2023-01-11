Пентагон: Под Бахмутом и в окрестностях Соледара очень интенсивные бои. Нет оснований полагать, что РФ сбавит обороты

Об этом на брифинге 10 января рассказал спикер Пентагона Пэт Райдер, его цитирует сайт минобороны США.
"Было много перестрелок, особенно в районе Соледара. Мы будем продолжать внимательно следить за этим. Но я не хочу спекулировать на этом этапе, каким может быть результат. Наше внимание и в дальнейшем будет сосредоточено на поддержке Украины и оказании ей помощи в сфере безопасности, необходимой для защиты своей страны", – отметил Райдер.
По его словам, Россия "очень ясно дала понять, что намерена продолжать попытки захватить и удерживать территорию Украины, о чем свидетельствует их вторжение".
"Поэтому у нас нет оснований полагать, что они сбавят обороты. В то же время Украина также ясно дала понять, что намерена защищать и вернуть свою территорию. И именно здесь мы сосредоточены на том, чтобы убедиться, что у них есть все необходимое для защиты своей страны и возвращения своей суверенной территории", – подчеркнул спикер Пентагона.
Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на наступлении на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.
ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но наступление россиян на Донбассе продолжается, подчеркивал командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский 4 января.
В район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны, сообщил президент Владимир Зеленский 8 января.
После неудачной попытки захватить Соледар и отступления от города россияне провели перегруппировку, изменили тактику и начали мощный штурм, сообщила 9 января Маляр.
Вооруженные силы Украины пытаются максимально истощить российские оккупационные войска в районе Соледара, пояснил 10 января спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. На Соледар оккупанты бросили своих самых профессиональных военных, в том числе вагнеровцев, сообщал он 9 января.