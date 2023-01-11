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Пентагон: Под Бахмутом и в окрестностях Соледара очень интенсивные бои. Нет оснований полагать, что РФ сбавит обороты

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Россия "очень ясно дала понять, что намерена продолжать попытки захватить и удерживать территорию Украины", отметили в Пентагоне
Россия "очень ясно дала понять, что намерена продолжать попытки захватить и удерживать территорию Украины", отметили в Пентагоне
Фото: depositphotos.com

В районах Бахмута и Соледара Донецкой области идут очень интенсивные бои между ВСУ и российскими оккупационными войсками.

Об этом на брифинге 10 января рассказал спикер Пентагона Пэт Райдер, его цитирует сайт минобороны США.

"Было много перестрелок, особенно в районе Соледара. Мы будем продолжать внимательно следить за этим. Но я не хочу спекулировать на этом этапе, каким может быть результат. Наше внимание и в дальнейшем будет сосредоточено на поддержке Украины и оказании ей помощи в сфере безопасности, необходимой для защиты своей страны", – отметил Райдер.

По его словам, Россия "очень ясно дала понять, что намерена продолжать попытки захватить и удерживать территорию Украины, о чем свидетельствует их вторжение".

"Поэтому у нас нет оснований полагать, что они сбавят обороты. В то же время Украина также ясно дала понять, что намерена защищать и вернуть свою территорию. И именно здесь мы сосредоточены на том, чтобы убедиться, что у них есть все необходимое для защиты своей страны и возвращения своей суверенной территории", – подчеркнул спикер Пентагона.

Контекст:

Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на наступлении на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.

ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но наступление россиян на Донбассе продолжается, подчеркивал командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский 4 января.

В район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны, сообщил президент Владимир Зеленский 8 января. 

После неудачной попытки захватить Соледар и отступления от города россияне провели перегруппировку, изменили тактику и начали мощный штурм, сообщила 9 января Маляр.

Вооруженные силы Украины пытаются максимально истощить российские оккупационные войска в районе Соледара, пояснил 10 января спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. На Соледар оккупанты бросили своих самых профессиональных военных, в том числе вагнеровцев, сообщал он 9 января.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Пентагон, захват, штурм, Вооруженные силы Украины, оборона, Соледар, ВСУ, наступление, война России против Украины, Бахмут, спикер, брифинг, российские оккупанты, Пэт Райдер
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