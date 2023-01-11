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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бои за Соледар и Бахмут показывают, как важно усиливать военную поддержку Украины – Столтенберг

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Необходимо усилить военную поддержку Украины, заявил Столтенберг
Необходимо усилить военную поддержку Украины, заявил Столтенберг 
Фото: EPA

Бои за Соледар и Бахмут Донецкой области показывают, насколько важно усилить военную поддержку Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен перед встречей коллегии европейских комиссаров.

Видео брифинга опубликовала пресс-служба НАТО в YouTube.

"В последние дни мы стали свидетелями ожесточенных боев в районе Бахмута и Соледара на востоке Украины. Это еще раз свидетельствует о храбрости украинских сил, сражающихся за свою родину. Это также показывает, насколько жизненно важно, чтобы мы усилили нашу поддержку, нашу военную поддержку Украины", – сказал генсек Альянса.

Он подчеркнул, что приветствует последние сообщения США, Франции и Германии о том, что они вскоре передадут боевые машины пехоты и легкие танки Украине. Он также отметил важность "беспрецедентной поддержки" со стороны всех союзников по НАТО и государств – членов ЕС.

"Наша поддержка создает реальную разницу на поле боя. В это ключевое время войны мы должны делать значительно больше и значительно быстрее", – заявил Столтенберг.

Контекст:

Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на наступлении на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.

ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но наступление россиян на Донбассе продолжается, подчеркивал командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский 4 января.

В район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны, сообщил президент Владимир Зеленский 8 января. 

После неудачной попытки захватить Соледар и отступления от города россияне провели перегруппировку, изменили тактику и начали мощный штурм, сообщила 9 января замминистра обороны Анна Маляр.

Вооруженные силы Украины пытаются максимально истощить российские оккупационные войска в районе Соледара, пояснил 10 января Череватый. На Соледар оккупанты бросили своих самых профессиональных военных, в том числе вагнеровцев, сообщал он 9 января.

10 января пресс-служба владельца частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина опубликовала фото якобы из соляной шахты Соледара и сообщила, что территория города будто бы взята под контроль бойцами ЧВК, но управление стратегических коммуникаций (стратком) Вооруженных сил Украины 11 января опровергло эту информацию и назвало заявление Пригожина враждебной информационно-психологической операцией.

Теги: США, Германия, Украина, НАТО, Франция, Донецкая область, Еврокомиссия, Йенс Столтенберг, Соледар, Урсула фон дер Ляйен, Бахмут, ЕС
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