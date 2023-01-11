Бои за Соледар и Бахмут показывают, как важно усиливать военную поддержку Украины – Столтенберг

Видео брифинга опубликовала пресс-служба НАТО в YouTube.

"В последние дни мы стали свидетелями ожесточенных боев в районе Бахмута и Соледара на востоке Украины. Это еще раз свидетельствует о храбрости украинских сил, сражающихся за свою родину. Это также показывает, насколько жизненно важно, чтобы мы усилили нашу поддержку, нашу военную поддержку Украины", – сказал генсек Альянса.

Он подчеркнул, что приветствует последние сообщения США, Франции и Германии о том, что они вскоре передадут боевые машины пехоты и легкие танки Украине. Он также отметил важность "беспрецедентной поддержки" со стороны всех союзников по НАТО и государств – членов ЕС.

"Наша поддержка создает реальную разницу на поле боя. В это ключевое время войны мы должны делать значительно больше и значительно быстрее", – заявил Столтенберг.