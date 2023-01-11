Бои за Соледар и Бахмут показывают, как важно усиливать военную поддержку Украины – Столтенберг

Видео брифинга опубликовала пресс-служба НАТО в YouTube.
"В последние дни мы стали свидетелями ожесточенных боев в районе Бахмута и Соледара на востоке Украины. Это еще раз свидетельствует о храбрости украинских сил, сражающихся за свою родину. Это также показывает, насколько жизненно важно, чтобы мы усилили нашу поддержку, нашу военную поддержку Украины", – сказал генсек Альянса.
Он подчеркнул, что приветствует последние сообщения США, Франции и Германии о том, что они вскоре передадут боевые машины пехоты и легкие танки Украине. Он также отметил важность "беспрецедентной поддержки" со стороны всех союзников по НАТО и государств – членов ЕС.
"Наша поддержка создает реальную разницу на поле боя. В это ключевое время войны мы должны делать значительно больше и значительно быстрее", – заявил Столтенберг.
Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на наступлении на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.
ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но наступление россиян на Донбассе продолжается, подчеркивал командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский 4 января.
В район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны, сообщил президент Владимир Зеленский 8 января.
После неудачной попытки захватить Соледар и отступления от города россияне провели перегруппировку, изменили тактику и начали мощный штурм, сообщила 9 января замминистра обороны Анна Маляр.
Вооруженные силы Украины пытаются максимально истощить российские оккупационные войска в районе Соледара, пояснил 10 января Череватый. На Соледар оккупанты бросили своих самых профессиональных военных, в том числе вагнеровцев, сообщал он 9 января.
10 января пресс-служба владельца частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина опубликовала фото якобы из соляной шахты Соледара и сообщила, что территория города будто бы взята под контроль бойцами ЧВК, но управление стратегических коммуникаций (стратком) Вооруженных сил Украины 11 января опровергло эту информацию и назвало заявление Пригожина враждебной информационно-психологической операцией.