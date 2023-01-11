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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска не захватили весь Соледар вопреки нескольким ложным заявлениям об этом – ISW

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Окружение Бахмута может не случиться даже в случае взятия оккупантами Соледара, считают в ISW
Окружение Бахмута может не случиться даже в случае взятия оккупантами Соледара, считают в ISW
Фото: Міністерство оборони України / Instagram

Российские войска не захватили весь Соледар Донецкой области, несмотря на несколько заявлений со стороны оккупантов о том, что город взят и что Бахмут Донецкой области рискует оказаться в "неминуемом" окружении. Об этом говорится 10 января в оперативном аналитическом отчете американского Института исследования войны (ISW).

Как отмечают эксперты, несколько российских источников утверждали, что 10 января вагнеровцы якобы продвинулись к западу от Соледара, однако основатель российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опроверг эти утверждения, отметив, что силы ЧВК все еще ведут борьбу с украинскими защитниками.

ISW только 10 января наблюдала визуальное подтверждение присутствия вагнеровцев в центре Соледара. Однако реальность поквартального контроля над городом определяется "динамичным характером городских боев". Российские войска в течение нескольких месяцев в значительной степени пытались добиться существенных тактических успехов в районе Соледара, напоминают в Институте исследования войны.

"Даже если принимать за чистую монету самые смелые притязания россиян [на Соледар], взятие Соледара не предвещало бы немедленного окружения Бахмута", – сказано в сообщении.

Контекст:

Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на наступлении на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.

ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но наступление россиян на Донбассе продолжается, подчеркивал командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский 4 января.

В район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны, сообщил президент Владимир Зеленский 8 января. 

После неудачной попытки захватить Соледар и отступления от города россияне провели перегруппировку, изменили тактику и начали мощный штурм, сообщила 9 января замминистра обороны Анна Маляр.

Вооруженные силы Украины пытаются максимально истощить российские оккупационные войска в районе Соледара, пояснил 10 января спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. На Соледар оккупанты бросили самых профессиональных своих военных, в том числе вагнеровцев, сообщал он 9 января.

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