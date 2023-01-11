Российские войска не захватили весь Соледар вопреки нескольким ложным заявлениям об этом – ISW

Окружение Бахмута может не случиться даже в случае взятия оккупантами Соледара, считают в ISW Фото: Міністерство оборони України / Instagram

Как отмечают эксперты, несколько российских источников утверждали, что 10 января вагнеровцы якобы продвинулись к западу от Соледара, однако основатель российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опроверг эти утверждения, отметив, что силы ЧВК все еще ведут борьбу с украинскими защитниками.

ISW только 10 января наблюдала визуальное подтверждение присутствия вагнеровцев в центре Соледара. Однако реальность поквартального контроля над городом определяется "динамичным характером городских боев". Российские войска в течение нескольких месяцев в значительной степени пытались добиться существенных тактических успехов в районе Соледара, напоминают в Институте исследования войны.

"Даже если принимать за чистую монету самые смелые притязания россиян [на Соледар], взятие Соледара не предвещало бы немедленного окружения Бахмута", – сказано в сообщении.