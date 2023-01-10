Бутусов о ситуации в Соледаре: Наши войска делают возможное и невозможное, у нас есть значительные силы

"По Соледару. Наши войска делают все возможное, а некоторые части делают и невозможное. Несколько десантников 46-й аэромобильной бригады получили обморожение, одному из бойцов завтра ампутируют десять пальцев на ногах, поскольку многие дни они бьются на морозе и остаются на позициях до последнего", – написал он.
По словам Бутусова, "бригада управляемая и мотивированная, многие бойцы открыли или значительно увеличили на личном счету количество уничтоженных врагов, артиллерия на 105-мм орудиях работает очень точно".
"Наше командование уделяет большое внимание этому району. С каждым подразделением у командования ВСУ, НГУ, ГПСУ в этом районе есть связь, это главное для управления и взаимодействия. Не у всех и не все выходит хорошо, но о проблемах будем говорить позже. Сейчас важно, что у нас есть значительные силы и все возможности действовать адекватно обстановке", – объяснил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале января командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины и командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский заявлял, что ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но наступление россиян на Донбассе продолжается.
В район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны, сообщил президент Владимир Зеленский 8 января.
Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила 9 января, что после неудачной попытки захватить Соледар и отступления от города россияне провели перегруппировку, изменили тактику и начали мощный штурм.
Как отметило вечером 10 января "BBC News Україна", оккупанты выкладывают видео, в которых заявляют, что зашли в Соледар. В вечерней сводке Генштаба ВСУ упоминаний о Соледаре нет, но говорится, что противник на бахмутском направлении обстрелял из танков и артиллерии разных типов позиции украинских войск в районах населенных пунктов Белогоровка, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Дружба, Парасковеевка Донецкой области.