Бутусов о ситуации в Соледаре: Наши войска делают возможное и невозможное, у нас есть значительные силы

"По Соледару. Наши войска делают все возможное, а некоторые части делают и невозможное. Несколько десантников 46-й аэромобильной бригады получили обморожение, одному из бойцов завтра ампутируют десять пальцев на ногах, поскольку многие дни они бьются на морозе и остаются на позициях до последнего", – написал он.

По словам Бутусова, "бригада управляемая и мотивированная, многие бойцы открыли или значительно увеличили на личном счету количество уничтоженных врагов, артиллерия на 105-мм орудиях работает очень точно".

"Наше командование уделяет большое внимание этому району. С каждым подразделением у командования ВСУ, НГУ, ГПСУ в этом районе есть связь, это главное для управления и взаимодействия. Не у всех и не все выходит хорошо, но о проблемах будем говорить позже. Сейчас важно, что у нас есть значительные силы и все возможности действовать адекватно обстановке", – объяснил он.

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